Yüksel Weßling, ehemalige Sozialarbeiterin der Stadt Hannover, ist keine Terroristin – das hat nun auch das Gericht in Istanbul festgestellt und die 65-Jährige ausreisen lassen, nach 18 Monaten Zwangsaufenthalt in der Türkei. Weßling ist jetzt wieder in Hannover, überglücklich und dankbar. Mit ihrer Ankunft geht eine Geschichte zu Ende, die die Kommunalpolitik, aber auch viele Hannoveraner bewegt hat. „Ich bedanke mich für die große Unterstützung“, sagt sie in einem von der Stadt Hannover organisierten Gespräch am Donnerstag.

Haben Interventionen geholfen?

Ob die Resolution des Rates, das Engagement von Alt-Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg oder die Demonstrationen auf dem Kröpcke dazu beigetragen haben, Weßling die Freiheit zu bescheren, ist schwer zu sagen. „Das werden wir wohl nie nachvollziehen können“, sagt Gernot Steinhilper, der im Auftrag der Stadt Hannover den letzten und entscheidenden Prozesstag beobachtete.

Urteil stand vorher fest

Steinhilper und seine Begleiterin Gisela Penteker berichten von einem gigantischen Gerichtsgebäude in Istanbul und einem in vielerlei Hinsicht denkwürdigen Prozess. „Das Urteil stehe schon fest, meinte Weßlings Anwalt vor dem Prozess“, erzählt Steinhilper. Und tatsächlich zog sich das Gericht kurz nach den Plädoyers nur für Sekunden zurück. „Die Tür ging zu, dann wieder auf, und der Richter verkündete den Freispruch ohne eine Begründung“, berichtet der Prozessbeobachter. Seine Kollegin ergänzt: „Mit Rechtsstaatlichkeit hat das alles nichts mehr zu tun.“

„Ich war wie versteinert“

Weßling hat danach ihre Koffer gepackt und ein Flugzeug nach Hannover bestiegen. „Ich war wie versteinert“, sagt sie. Ihren Freispruch konnte sie kaum fassen, und auch als sie am Flughafen Hannover endlich ihren Mann und ihre Tochter umarmte, blieb ihr alles seltsam fern, wie in einem Traum. „Eineinhalb Jahre habe ich kein Deutsch mehr gesprochen. Die Sprache war weg“, sagt sie. Erst allmählich werde ihr bewusst, dass sie nicht träume, sondern sich wirklich in ihrer Heimatstadt Hannover befinde.

Und was ist mit ihrer zweiten Heimat, der Türkei? „Die Türkei ist nicht meine Heimat“, sagt sie. Aber zu dem kleinen Städtchen, in dem sie aufgewachsen ist, habe sie noch sehr enge Bindungen. „Ich will Erdogan den Triumph nicht gönnen und bin durchaus entschlossen, irgendwann wieder dorthin zu reisen“, sagt Weßling selbstbewusst.

Onay: Opposition in der Türkei stärken

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), der ebenfalls türkische Wurzeln hat, kann das gut nachempfinden. „Auch ich habe Familie in der Türkei und lebe in einem Spannungsfeld“, sagt er. Auf der einen Seite sei da der türkische Staat, der Menschen massiv einschüchtere, auf der anderen Seite gebe es eine starke Opposition, die eine andere Türkei wolle. „Ich wünsche mir, dass Deutschland und die EU diese Opposition stärken“, sagt Onay.

Von Andreas Schinkel