Hannover

Die Zahl der Rauschgiftdelikte in Hannover ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Das geht aus der neuen Kriminalitätsstatistik der Polizei und der Stadt hervor. Zählten die Ermittler im Jahr 2018 noch 5112 Straftaten in diesem Bereich, so waren es im vergangenen Jahr 5365. Die Polizei führt diesen Anstieg auf die erhöhte Zahl von Drogenkontrollen und Razzien insbesondere in der Gegend rund um den Hauptbahnhof zurück.

Auch das dürfte ein Grund dafür sein, dass die Polizei die mit Abstand meisten Rauschgiftstraftaten im vergangenen Jahr im Stadtteil Mitte gezählt hat. 1822 Delikte tauchen in der Statistik auf. Die zweitmeisten Straftaten haben die Ermittler in der Südstadt (295) registriert, in der Calenberger Neustadt gab es im vergangenen Jahr 257 Drogendelikte.

Wenige bis gar keine Fälle verzeichneten die Statistiker in den Stadtteilen Wülferode, Waldheim und Burg. In Wülferode wurde im vergangenen Jahr kein einziges Rauschgiftdelikt bekannt. In Waldheim waren es vier, in Burg fünf derartiger Fälle.

Von Tobias Morchner