Berufung im Fall des Zahnarztes aus Hannover, der 2017 einer Patientin an die Brust gefasst haben soll: Der Mediziner bestreitet weiter, dass es in seiner Praxis zu dem Vorfall kam. Er sieht sich als Sündenbock für einen Ehestreit in der Opferfamilie. Jetzt muss das Landgericht entscheiden.