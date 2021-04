Hannover

Auf dem Trammplatz in Hannover haben am Sonnabend rund 150 Demonstranten zu einer noch konsequenteren Corona-Politik aufgerufen. Die Teilnehmer der Aktion sind Befürworter einer sogenannten Zero-Covid-Strategie. In Hannover wird diese Kampagne von einem Bündnis verschiedener linker Parteien, Initiativen und Jugendgruppierungen unterstützt. Anlässlich eines bundesweiten Zero-Covid-Aktionstages forderten die Aktivisten jetzt einen dreiwöchigen Total-Lockdown.

Veranstalter fordern strengere Corona-Regeln

Laut Veranstalter kamen am Sonnabend bundesweit an mehr als 20 Standorten Befürworter dieser Forderung zusammen. Ihre Idee: „Für kurze Zeit einmal alles komplett herunterfahren, aber nicht verwirrend und willkürlich, sondern einheitlich und solidarisch“, sagte kurz vor dem Auftakt der Kundgebung die 17-jährige Mitorganisatorin Kaja Schwab von der am Bündnis beteiligten Bewegung Fridays for Future.

Es könne nicht sein, dass das Privatleben sogar mit Ausgangssperren eingeschränkt werden soll, während es gleichzeitig immer noch keine Pflicht zum Homeoffice gebe. Gerade nach den verwirrenden Ostermaßnahmen und dem „Hin und Her“ mit der Ausgangssperre seien viele Menschen genervt und wütend vom scheinbar wahllosen Handeln der Politik. „Sie fühlen sich im Stich gelassen“, sagte Schwab. Diesen Menschen wolle das Bündnis eine Möglichkeit geben, ihren Protest zu äußern.

„Langfristig muss ein Inzidenzwert von 0 angestrebt werden“

Unter dem Namen „Zero Covid“ hatte sich bereits Ende des vergangenen Jahres bundesweit die Kampagne formiert, die sich nach eigenen Angaben für „solidarische Maßnahmen zur konsequenten Pandemiebekämpfung“ ausspricht. „Wir wollen aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse auf die Straße bringen und frei von rechter Hetze und Querdenkerei unsere Kritik am Umgang mit der Pandemie äußern“, sagte Mitorganisatorin Emma Aurora Lautenbach. Nach Angaben der Veranstalter unterstützen auch verschiedene Wissenschaftler, Ärzte, Gewerkschaften sowie Organisationen und Parteien die Zero-Covid-Strategie. Das Bündnis aus Hannover forderte jetzt: „Langfristig muss ein Inzidenzwert von 0 angestrebt werden. Dafür ist ein harter und kurzer Shutdown nötig“, sagte Lautenbach.

Zum Programm der Kundgebung gehörte auch ein Redebeitrag des Poetry-Slammers Tobi Kunze. Außerdem waren Ansprachen des Rappers Spax und der Unternehmerin Jasmin Arbabian-Vogel geplant. Laut Polizei verlief die etwa zweieinhalbstündige Versammlung friedlich und ohne Zwischenfälle.

Zum Thema Corona-Anordnungen sind für Sonnabend in Hannover auch wieder der wöchentliche Autokorso von Gegnern strenger Corona-Maßnahmen und eine Demonstration gegen künftige Ausgangssperren geplant.

Von Ingo Rodriguez