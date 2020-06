Hannover

Auf diesem Mietverhältnis lag kein Segen: Die Bewohnerin einer Wohnung in Döhren war mit ihrem Vermieter derart über Kreuz geraten, dass sie im Laufe weniger Monate diverse Beschwerden, Anzeigen, Kündigungen und schlussendlich 14 Räumungsklagen kassierte. Inzwischen ist die 40-Jährige ausgezogen, doch die juristischen Auseinandersetzungen dauern an. Am Amtsgericht musste sich die Mutter von drei erwachsenen Kindern jetzt einer Anklage wegen falscher Verdächtigung stellen. Sie soll den 75 Jahre alten Verwalter des Mehrfamilienhauses grundlos bezichtigt haben, im Zuge eines Streits um Waschmaschinenlärm gegen ihre Wohnungstür getreten und diese beschädigt zu haben.

„Panik ohne Ende“

Der als Zeuge geladene Senior hatte den mitternächtlichen Streit im März 2019 anders in Erinnerung: „Ich habe nur mehrmals mit der flachen Hand gegen die Tür geschlagen und gerufen: Mach die Maschine aus.“ Es handele sich um eine 43 Millimeter dicke Vollspanplattentür von 60 Kilo Gewicht, die könne er in seinem Alter gar nicht kaputt treten, betonte er. Die Mieterin aber hatte nach eigenem Bekunden „Panik ohne Ende“, weil die Tür „an allen Ecken und Kanten wackelte“ – und erstattete am nächsten Tag Anzeige. Zwei Polizisten nahmen die Wohnungstür unter die Lupe, fertigten auch Fotos. Doch ob der millimeterbreite Spalt in Bodennähe und die Kratzer an der Zarge schon älteren Datums waren, konnten die Beamten Amtsrichter Michael Stüber auch nicht verraten.

Die Mieterin war im Mai 2018 mit einem ihrer Söhne in die Wohnung nahe der Hildesheimer Straße eingezogen, doch schon im Spätsommer ging der Ärger los. Der Verwalter wohnt im Haus, ebenso wie seine Tochter und der Schwiegersohn, die Eigentümer der Immobilie sind. „Schon beim Einzug hat mich die Vermieterin darauf hingewiesen, dass ihr Vater sehr lärmempfindlich ist“, sagte der 23-jährige Sohn der Mieterin im Zeugenstand. Und er steuerte auch gleich ein paar Details bei: „Wir mussten ab 18 Uhr leise sein, und wenn mal eine Fernbedienung runtergefallen ist, gab’s gleich eine Abmahnung.“

Mieterin ist vorbestraft

Aber wie bei Miet- und Nachbarschaftsstreitigkeiten üblich, hatte die Gegenseite ganz andere Geschichten parat. Die 40-Jährige habe sich mit ihrem damaligen Partner oft lautstark gestritten, gab der Verwalter zu Protokoll, habe nachts Möbel verrückt, zeitweise die Miete nicht gezahlt und ihm ständig „Grobheiten an den Kopf geworfen“. Ganz ohne ist die Hartz-IV-Empfängerin wohl wirklich nicht, hat sie doch schon ein paar Verurteilungen wegen falscher Verdächtigung, Fahren ohne Führerschein sowie Schwarzfahren kassiert und aufgrund hoher Schulden Privatinsolvenz angemeldet. „Ich habe psychische Probleme, das stimmt“, sagte sie zu ihrer Verteidigung.

Am Ende waren sich der Vertreter der Staatsanwaltschaft und Strafrichter Stüber einig, dass sich nicht mehr klären lässt, welche Anschuldigungen die Angeklagte im März 2019 nun tatsächlich gegen den 75-Jährigen erhoben hat. Die Konsequenz: Das Verfahren wurde eingestellt. Zivilrechtlich aber geht die Auseinandersetzung weiter – so fordert die Frau von der Gegenseite Schmerzensgeld, weil sie während ihres Mietverhältnisses permanent gefilmt worden sei.

Von Michael Zgoll