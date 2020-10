Hannover

Mutmaßliches Tötungsdelikt in Hannover-Bemerode: Wie die Polizeidirektion Hannover mitteilt haben Menschen am Mittwochmittag in einer Wohnung an der Straße Brockfeld einen toten Mann gefunden. Die Ermittler der Polizei gehen nach ersten Untersuchungen am Fundort davon aus, dass das Opfer durch Fremdverschulden ums Leben gekommen ist. Demnach scheidet eine natürliche Todesursache bislang aus. Am Tatort laufen die Ermittlungen der Einsatzkräfte nun auf Hochtouren.

Mehr in Kürze

Von Ingo Rodriguez