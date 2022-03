Hannover

Die Sonne scheint, der März hat begonnen und die Vögel zwitschern – unter perfekten Voraussetzungen begrüßt die Stadtverwaltung in der City den Frühling. Accolade, Hopa, Rudolph, Evereste und Golden Hornet heißen die Zierkirschen und Zieräpfel, die die Innenstadt jetzt in Rosa, Weiß und Karmesinrot schmücken. Mitarbeiter des Grünflächenamtes stellen 35 Pflanzenkübel an verschiedenen Standorten auf, unter anderem auf dem Ernst-August-Platz, am Kröpcke und vor der Marktkirche.

Bei bestem Wetter wird die erste Zierkirsche auf dem Ernst-August-Platz aufgestellt. Quelle: Christian Behrens

Blüten machen „richtig gute Laune“

Durch das traumhafte Wetter spüre sie schon ein leichtes Frühlingsgefühl, und die Zierpflanzen würden nun das offizielle Ende des Winters einläuten, sagt eine Anwohnerin der Innenstadt. Sie und ihr Ehemann seien jedes Jahr entzückt von den Zierkirschen und -äpfeln und loben die Stadt für diese Begrünung. „Wenn die Blüten erst einmal alle zu sehen sind, dann bekomme ich beim Vorbeigehen richtig gute Laune“, sagt sie. Auch eine weitere Passantin freut sich über mehr Grün in der Stadt, hinterfragt jedoch die Nachhaltigkeit des Projekts. Was geschieht mit den Pflanzen, wenn sie ausgedient haben? Dennis Dix, Pressesprecher der Stadt, kann sie beruhigen: In ein paar Monaten würden die Bäume in die städtische Baumschule zurücktransportiert und dort bis zu ihrem nächsten Einsatz im folgenden Jahr gepflegt.

Innerhalb von wenigen Tagen nach der Aufstellung sollen erste Blüten zu sehen sein. Bewundert werden können die Kübelpflanzen bis Anfang Mai – dann werden sie zur Sommersaison durch andere Pflanzen, darunter Fuchsien und Buchsbäume, ersetzt.

Von Yuni Becker