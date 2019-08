Eine achtköpfige Familie in der Vogelsiedlung im Stadtteil Groß-Buchholz in Hannover macht den Nachbarn seit Jahren das Leben sehr schwer. Pizzadienste klingeln nachts, Hausfassaden werden mit Eiern beworfen, heftige Beleidigungen sind an der Tagesordnung. Polizei und Verwaltung sind hilflos und können die Belästigungen nicht stoppen.