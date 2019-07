Zoo

Schon seit Jahren sind den Bürgern, die in der Nähe des Hannover Congress Centrums (HCC) wohnen, Falschparker ein Dorn im Auge. Finden in einem der Säle und Hallen größere Veranstaltungen statt, parken Besucher regelmäßig in den umliegenden Straßen des Zooviertels – während im benachbarten Parkhaus viele Stellplätze leer stehen. Doch folgenlos ist das keineswegs, wie eine Anfrage der CDU im Bezirksrat Mitte jetzt ergab. So wurden laut einer Auflistung der Verwaltung in einem beispielhaft gewählten Zeitraum zwischen dem 10. Juni 2018 und dem 10. Juni 2019 an der Mars-la-Tour-Straße 141 Anzeigen aufgenommen, an der Schackstraße 69, an der Lüerstraße 21 und an der Zeppelinstraße 9. In Summe ergibt das innerhalb eines Jahres 240 Knöllchen.

Abschleppt wurde in dieser Zeit nur ein einziges Fahrzeug, so die Stadt – „aus Gründen der Gefahrenabwehr“, weil es Baumschnittarbeiten behinderte. Aufgrund der seit Jahren anhaltenden Beschwerden kontrolliere man im Rahmen des personell Möglichen auch in den Abendstunden, heißt es. Eingebunden sei in diese Kontrollen zudem der städtische Ordnungsdienst.

