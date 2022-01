Hannover

Pamela reckt ihren Kopf in die Höhe und stützt sich auf dem Knie von Tierpfleger Benedikt Knüppe ab. Die rote Leiste mit den blauen Fischen zeigt 1,60 Meter an. Nachdem Pamela vermessen ist, bekommt sie einen Fisch zu fressen. Dann springt sie zurück ins Wasser. Pamela ist eine Kalifornische Seelöwin im Zoo Hannover. Sie ist nicht die Einzige, die begutachtet wird. Der Zoo hat seine jährliche Inventur durchgeführt. Herausgekommen ist, dass derzeit 1729 Tiere dort leben – verteilt auf 182 Arten.

Seelöwin Pamela, hier mit Tierpfleger Benedikt Knüppe und Pflegerin Rebecca Herrling, ist 1,60 Meter groß. Quelle: Florian Petrow

„Glücklicherweise sind alle Tiere da, wir mussten auch kein Tier länger suchen“, sagt Zoo-Geschäftsführer Andreas Casdorff. Das weiß er aber nicht erst seit der Inventur. Über das ganze Jahr hinweg dokumentierten die Tierpfleger den Bestand, erläutert Casdorff. Die Zahlen der Inventur würden dann mit den Protokollen verglichen. Bei Abweichungen müssen die Tierpfleger noch mal von vorn mit dem Zählen anfangen.

Nur vier von sechs Waschbären auffindbar

Wie aufwendig das Zählen sein kann, zeigt sich bei den Waschbären. Tierpflegerin Rebecca Herrling schüttelt eine Futterdose und ruft nach den Tieren. Doch statt sechs Waschbären lässt sich zunächst nur einer blicken. Erst als Herrling ganz nahe an die Höhle im Gehege herantritt, laufen nach und nach zumindest vier Tiere ins Freie. Deren Anzahl ist aber nur einer der Werte, die Herrling notiert. Die Inventur dient auch zur Gesundheitskontrolle. „Wir gucken uns die Tiere ganz genau an“, sagt die Pflegerin.

Aufschluss über die Gesundheit der Tiere kann auch das Wiegen geben. Wie das funktioniert, macht Nasenbärin Suelita vor. Ganz einfach ist es allerdings nicht, sie auf die Waage zu locken. Das Tier umkreist zunächst den Baumstamm, auf dem das Gerät steht, und springt dann auf einen Ast oberhalb der Waage. „Nein, nicht nach ganz oben“, ermahnt Tierpfleger Henrik Voges sie. Als er ein Leckerli vor die Waage hält, traut sich Suelita endlich auf das Gerät. Zunächst nur mit den Vorderpfoten. Als sie ganz auf der Waage steht, zeigt diese 4850 Gramm an.

Dass es ein Weilchen dauert, bis Suelita die Waage betritt, liegt wohl an den Kameras, die auf sie gerichtet sind. Denn Suelita tritt normalerweise in der Showarena auf und muss täglich gewogen werden. „Die Tiere brauchen ein gewisses Arbeitsgewicht“, erklärt Voges. Seien sie zu leicht, fingen einige Arten an, nach Futter zu suchen. Bei einem zu hohen Gewicht bestünde die Gefahr, dass die Tiere träge würden.

Spezielle Waagen für unterschiedliche Tierarten

Die Waage, auf der Suelita sitzt, ist eins von vielen verschiedenen Geräten. Denn schon die unterschiedliche Größe der Tiere erfordert unterschiedliche Waagen. „Mit der Haushaltswaage werden Sie beim Elefanten nicht weit kommen“, sagt Zoo-Chef Casdorff mit einem Schmunzeln. Immerhin: Inka, ein Ara mit orange-blauem Gefieder, kann mit der gleichen Waage gewogen werden wie Suelita. Im Gegensatz zu der Nasenbärin hüpft sie ohne Scheu direkt auf die an der Waage angebrachte Stange.

Nicht alle Tiere lassen sich so bereitwillig wiegen wie die Aras. Quelle: Florian Petrow

Als Ara gehört Inka zu den Tieren, die vom Aussterben bedroht sind. Um die Artenvielfalt zu erhalten, tauscht der Zoo regelmäßig Tiere mit anderen Zoos aus. „Kommen und Gehen ist nicht nur im Besucherbereich elementar“, sagt Casdorff.

700.000 Gäste in 2021

Im vergangenen Jahr seien etwa 700.000 Gäste in den Zoo gekommen. Damit liege der Tierpark zwar unter dem Anspruch von mindestens eine Million Besuchern, sagt Casdorff. Doch immerhin habe es rund 5 Prozent mehr Besucher gegeben als im Vorjahr. Zudem sei der Zoo bis Mitte März wegen der Corona-Pandemie geschlossen gewesen. Für dieses Jahr hat man Großes vor. Die Elefantenaußenanlage sei fast fertig, auch die Showarena Zoologicum nehme Form an, sagt Casdorff. „Wir hoffen, mit den Besucherzahlen wieder an die Zeit vor der Pandemie anzuknüpfen“, fügt er hinzu.

Von Thea Schmidt