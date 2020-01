Hannover

Das Lister-Meile-Fest lockt jedes Jahr für mehrere Tage Zehntausende Besucher an – teilweise zum Leidwesen der Anwohner. Feierlärm und laute Musik bescheren ihnen mitunter unruhige Nächte. Die Stadtverwaltung will daher beim Stadtteilfest in diesem Jahr genauer hinschauen und den Lärm begrenzen. Damit folgt sie einem CDU-Antrag, dem der Bezirksrat Mitte vor einigen Monaten zugestimmt hatte.

Konzerte enden um 22 Uhr, Ausschank um 23 Uhr

Konzerte und laute Musikbeschallung sollen um 22 Uhr enden, zudem wird das letzte Bier um 23 Uhr ausgeschenkt. „Dies wird in der Genehmigung des Lister-Meile-Festes entsprechend fixiert“, heißt es in einem Verwaltungspapier. Der städtische Ordnungsdienst soll überprüfen, ob die Zeiten eingehalten werden. Man werde ein Einsatzkonzept für die Ordnungshüter entwickeln und die zuständige Polizeidienststelle um Hilfe bitten, heißt es in dem Papier weiter.

Die CDU im Bezirksrat hatte gefordert, dass die Stadt sowohl den Feiernden als auch den Anwohnern gerecht werden müsse. Sollten alkoholisierte Besuchergruppen lärmend durch die Straßen ziehen, müsse der Ordnungsdienst einschreiten, meinte die CDU.

In diesem Jahr findet das Lister-Meile-Fest aller Voraussicht nach vom 5. bis 7. Juni statt. Erneut sind mehrere Musikbühnen auf der Einkaufsmeile geplant.

Lesen Sie auch

Von Andreas Schinkel