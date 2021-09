Hannover

„Lernen können wir überall“, sagte Schuldirektor Micha Pallesche aus Karlsruhe. Der Verein „Digitales Hannover“ lud neben Pallesche auch Vertreterinnen und Vertreter aus Unternehmen, Politik, Schulen und Hochschulen aus Hannover zu einer Talkrunde am Madsack-Pressehaus ein. Im Vordergrund des Abends stand die digitale Bildung und Möglichkeiten, Schulen, Hochschulen und Unternehmen zukünftig besser zusammen zu bringen.

Mit dem Projekt „Nachwuchskraft“ macht der Verein den Anfang und möchte Schülerinnen und Schüler langfristig besser auf ihr Berufsleben vorbereiten, Bildungseinrichtungen bei der Ausbildung von jugendlichen unterstützen und gleichzeitig Unternehmen die Möglichkeit bieten, besser ausgebildeten Nachwuchs zu gewinnen.

„Es geht um Beteiligung und um Gemeinschaft“

Durch die Corona-Pandemie sei die Berufsorientierung im vergangenen Schuljahr zusätzlich erschwert worden. Der Verein organisierte für Lehrende sowie für Schülerinnen und Schüler Workshops, um eine Brücke zwischen Schule und Beruf zu bauen. Dabei sei aufgefallen, dass es Schülerinnen und Schüler gab, die keinen Ordner auf dem Desktop anlegen konnten: „Wir haben festgestellt, wie die Bildungsschere auseinanderdriftet und gleichzeitig bemerkt, dass viel geht“, sagte Kai Schirmeyer.

Kai Schirmeyer (v.l.), Uwe Berger und Hartwig von Saß vom Verein „Digitales Hannover“ luden zum Zukunftstalk am Madsack-Pressehaus ein. Quelle: Tim Schaarschmidt

Ein gutes Beispiel, wie digitale Bildung aussehen kann, sei die Lerninsel aus Karlsruhe, die Pallesche vorstellte. Über die Lerninseln, die in der Stadt verteilt sind, bekommen Jugendliche die Möglichkeit, an sogenannten „dritten Orten“ zu lernen. An diesen Orten sind die Strukturen freier als im Klassenraum und ermöglichen ein intuitives Lernen. In Karlsruhe haben die Akteure der Lerninsel inzwischen eine App mit einer Karte entwickelt, in der die verschiedenen Lerninseln für Schülerinnen und Schüler gekennzeichnet sind. Außerdem gibt es Kooperationen mit Bibliotheken, Ferienangebote und Lernvideos für die Jugendlichen. „Es geht um eine Beteiligung und um die Gemeinschaft“, sagte Pallesche. Ein ähnliches Konzept wünscht sich auch der Verein „Digitales Hannover“.

„Als Lehrende wissen wir nicht, welche Anforderungen Unternehmen haben“

In der anschließenden Talkrunde sagte Silke Müller, Oberschuldirektorin der Waldschule Hatten, es sei wichtig, das System Schule neu zu entwickeln. Dabei würden neben Kreativität und digitalen Kompetenzen die Unternehmen eine wichtige Rolle spielen. „Wir als Lehrende wissen nicht, welche Anforderungen Unternehmen an die Schülerinnen und Schüler stellen“, sagte sie. Kathrin Petersen, Leiterin der Konzern-Personalentwicklung, Unternehmenskommunikation und des Madsack-Personalmanagements war ebenfalls Teil der Talkrunde und wünschte sich mehr Kooperationen mit Schulen.

Beim Zukunftstalk des Vereins „Digitales Hannover“ am Madsack-Pressehaus standen die digitale Bildung und Ausbildung im Vordergrund. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Als Unternehmen sind wir in einer Bringschuld und müssen erklären, was gefordert ist“, sagte sie. Professor Gunnar Spellmeyer von der Hochschule Hannover für Medien, Information und Design sagte, die Verzahnung von Schule und Hochschule sei bisher nachlässig behandelt worden. Das müsse sich ändern. Für eine stärkere Verbindung brauche es einen Raum, der das Zusammenkommen von Bildungseinrichtungen ermöglicht.

„Schulen brauchen einen klaren Rahmen“

Neben Kompetenzen wie Kreativität, Mut, Flexibilität und Offenheit sei zukünftig auch das Unterscheiden zwischen Wahrheit und Unwahrheit ein wichtiger Bestandteil der digitalen Bildung, sagte Stefan Muhle, Staatssekretär des niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung. Das bestätigte auch Finn Bachmann, der gerade sein Abitur gemacht hat und als Autor für Mads, die HAZ und den NDR schreibt.

Statt im Deutschunterricht zu lernen, woran man eine journalistisch aufgearbeitete Meldung erkennt, sei es hauptsächlich um Literatur gegangen. „Im Umgang mit digitalen Medien wird man mit einer Häufigkeit an Informationen konfrontiert, die sehen ähnlich aus, sind aber unterschiedlich einzuordnen“, sagte er. Für die Zukunft müssten alle Ressourcen auf das Thema digitale Bildung gerichtet sein und ein klarer Rahmen für die Schulen geschaffen werden, der Lehrkräfte unterstützt, sagte die Dezernentin für Bildung, Jugend und Familie, Rita Maria Rzyski.

Von Leona Passgang