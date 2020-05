Hannover

Mit scharfer Kritik an den Restriktionen im Kampf gegen die Corona-Pandemie ist der hannoversche Finanzexperte Professor Stefan Homburg immer stärker zu einer Symbolfigur der Coronaskeptiker geworden. Für die Verbreitung seiner kontroversen Attacken, bei denen er die Bundesregierung mit gewalttätigen Diktatoren gleichstellt und das gegenwärtige politische Klima mit dem Aufziehen der Naziherrschaft 1933 vergleicht, nutzt er die Server der Leibniz Universität in Hannover. Unter Kollegen und Mitarbeitern an der Uni sorgen Homburgs Auftritte und Äußerungen für Kopfschütteln und Empörung.

Unter anderem bietet Homburg auf dem Server der Uni ein Video seiner Rede vor 5000 Corona-Skeptikern in Stuttgart am 9. Mai an, welches nach Homburgs Angaben vom Onlinedienst Youtube gelöscht worden war. Der Professor spricht in der Rede von „gleichgeschalteten Medien“ und „korrumpierten Wissenschaftlern“ und rückt die Bundesregierung in die Nähe des ugandischen Willkürherrschers Idi Amin. Nach Homburgs Meinung sind die nun gelockerten Kontaktbeschränkungen, die die Verbreitung des Coronavirus eindämmen sollen, „alles Panikmache und irre“.

Entsetzen und Empörung unter Uni-Mitarbeitern

Für die Verbreitung seiner Thesen nutzt Homburg auch die Infrastruktur der Hochschule. Auf der Startseite des von ihm geleiteten Instituts für Öffentliche Finanzen hat er seine Artikel und Interviews in verschiedenen Medien zum Thema als „Beiträge zur Coronakrise“ verlinkt. Von seinem Twitteraccount verweist er auf seine Uni-Startseite, wo auch längst wieder das Video der Rede in Stuttgart verlinkt ist.

Unter Studenten und Mitarbeitern der Leibniz-Uni lösen die Äußerungen, die in den vergangenen Wochen eskaliert sind, Entsetzen aus. Doch auf kritische Nachfragen von Kollegen auf Twitter legte Homburg am Sonntagabend nach: „Das hier ist 1933. Damals gab es keinen Krieg und keine Lager. Es wurde erst die Demonstrations- und Meinungsfreiheit abgeschafft, dann das Rechts-, Presse- und Wissenschaftssystem gleichgeschaltet.“ Besonders erschreckend empfinden es manche, dass Homburg in seiner Rede in Stuttgart am Ende einzelne Politiker quasi an den Pranger stellt. „Wenn man dann an den Landrat denkt, der umgebracht wurde, wird einem ganz anders“, sagt einer.

Keine Trennung von Amt und Aktivismus

Mit provokanten Thesen trat Homburg auch früher schon auf. Dennoch galten seine Äußerungen lange als legitime Denkanstöße. „Jetzt stellt er Thesen auf, für die jeder Beleg fehlt. Er diskutiert nicht mehr gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern, was richtig und falsch ist“, sagt ein Hochschulmitarbeiter. Publikum und Applaus suche der Wissenschaftler jetzt außerhalb der Uni. Was der Kollege kritisiert: Anders als selbst mancher AfD-Politiker trenne Homburg nicht zwischen seinem Status als Professor und seiner Mission als politischer Aktivist.

Die Leibniz-Universität selbst nimmt zu den Aktivitäten ihres Professor keine Stellung. Eben wegen der Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit, auf die Homburg sich beruft und die Professoren große Freiheiten einräumt. Bereits vor Wochen ging allerdings das Präsidium der Hochschule auf Distanz. Die Mitglieder unter Leitung von Präsident Volker Epping betonten, dass „die Meinungsäußerung von Herrn Homburg nicht im Namen der Leibniz Universität Hannover abgegeben wurden.“ Die Hochschulleitung teile Homburgs Haltung ausdrücklich nicht.

