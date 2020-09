Hannover: Zwei Autos brennen in der Tiefgarage an der Odeonstraße

Hannover

In einer Tiefgarage an der Odeonstraße mitten in Hannovers Innenstadt ist am Freitagmorgen ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit drei Löschzügen im Einsatz und bekämpft die Flammen. Nach ersten Erkenntnissen haben zwei Autos Feuer gefangen, Menschen kamen aber nicht zu Schaden. Aus der Toreinfahrt dringt dichter, schwarzer Rauch.

Der Alarm über die automatische Brandmeldeanlage lief gegen 8.40 Uhr bei den Rettern auf. Die Tiefgarage befindet sich hinter den Verdi-Höfen, ist aber Teil eines anderen Gebäudes. Laut Feuerwehrsprecher Hartmut Meyer haben alle Menschen bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte vorbildlich das betroffene Haus verlassen. Die Odeonstraße ist bis auf Weiteres komplett gesperrt.

Anzeige

Einsatz wird noch eine Weile dauern

Um an die Einsatzstelle zu gelangen, musste die Feuerwehr ein dickes Metalltor aufschneiden, die Löscharbeiten sind noch in vollem Gange. „Die ersten Angriffstrupps kommen bereits wieder zurück, weil die Atemluft in ihren Flaschen erschöpft ist“, sagte Meyer gegen 9.15 Uhr. Er geht davon aus, dass sich der Einsatz noch eine Weile hinziehen wird.

Weitere HAZ+ Artikel

Die Ursache für den Brand und das Ausmaß der Schäden ist derzeit noch nicht absehbar. Nach Abschluss des Feuerwehreinsatzes wird die Polizei ihre Ermittlungen aufnehmen.

Weitere aktuelle Polizeimeldungen aus Hannover finden Sie in unserem Ticker.

Von Peer Hellerling