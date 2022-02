Hannover

Der Ausfall des Frühlings- und des Oktoberfestes in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie hat nicht zur automatischen Verlängerung der sogenannten Dienstleistungskonzession geführt. Deshalb vergibt die Stadt die Ausrichtung der beiden Volksfeste auf dem Schützenplatz neu. Darum bewerben sich nach Mitteilung von Wirtschaftsdezernentin Anja Ritschel zwei Veranstalter: die Arbeitsgemeinschaft Volksfeste Hannover (AGVH) und die FTE Ahrend Veranstaltungsgesellschaft Hannover aus Springe. Beide sind schon seit Jahren Konkurrenten um die beiden Volksfeste.

Die AGVH hatte 2018 von der Stadt nach einer europaweiten Ausschreibung die Konzession für die Durchführung der Frühlings-und Oktoberfeste für die Jahre 2019 bis 2021 bekommen – und den Mitbewerber aus Springe ausgestochen. Coronabedingt konnten allerdings nur die beiden Feste im Jahr 2019 stattfinden, Frühlings-und Oktoberfest 2020 und 2021 fielen regulär aus. Es hatte lediglich einen mobilen Freizeitpark mit Hygienekonzept auf dem Schützenplatz gegeben. Ausrichter von insgesamt zwei Herbstvergnügen und einem sogenannten Hanno-Park im Frühsommer 2021 war die Arbeitsgemeinschaft Volkfeste.

Konzession für die beiden Volksfeste ist beendet

„Nach juristischer Beurteilung führt der coronabedingte Ausfall der Volksfeste 2020 und 2021 ausdrücklich nicht zu einer Verlängerung der Dienstleistungskonzession“, so Wirtschaftsdezernentin Anja Ritschel. Mit dem ausgefallenen Oktoberfest 2021 sei die Dienstleistungskonzession zugunsten der AGVH beendet.

Die Verwaltung wolle aber die Tradition der Volksfeste auf dem Schützenplatz fortsetzen, habe allerdings bis heute eine neue Ausschreibung der Dienstleistungskonzession für den anstehenden Zeitraum 2022 bis 2024 wegen der weiterhin unklarer Rechtslage hinsichtlich des Infektionsschutzes noch nicht eingeleitet. Derzeit gebe es keine Festlegung für die Durchführung von dem Frühlings- oder dem Oktoberfest in diesem Jahr. Der Schützenplatz könne von Veranstaltern demnach für beide Veranstaltungen angemietet werden.

Noch ist offen, wer den Schützenplatz für die Volksfeste anmietet. Quelle: Christian Behrens

Vergabe fällt die Stadt wohl per Losentscheid

Daran haben nach Angaben von Anja Ritschel sowohl die AGVH als auch die FTE Ahrend Interesse. Mit beiden Bewerbern wolle die Stadt nun ein transparentes Verfahren durchführen: „Die Verwaltung wird den beiden Interessenten zwei in der Dauer identische Zeiträume zur Durchführung für Volksfeste beziehungsweise mobile Freizeitparks oder eines in diesem Jahr rechtlich zulässigen Formates auf dem Schützenplatz in Aussicht stellen.“ Die tatsächliche Durchführung hänge jedoch entscheidend von der Coronalage und den daraus resultierenden Genehmigungen des Gesundheitsamtes der Region Hannover ab, so die Dezernentin weiter.

Aktuell schließt die Stadt aus, dass es ein gemeinsames Angebot für die diesjährigen Frühlings-und Oktoberfeste gibt, weshalb sie die Vergabe voraussichtlich per Losentscheid fällt. In Kürze sollen die Bewerber Post bekommen

Frühlingsfest soll am 16. April starten

Was die inhaltliche Ausgestaltung der Volksfeste in diesem Jahr anbelangt, halten sich sowohl AGVH als auch FTE Ahrend bedeckt – wahrscheinlich werden Festbesucher auch gar nicht merken, wer die Veranstaltung ausrichtet. Fest steht, dass das Frühlingsfest – vorbehaltlich der Genehmigung durch das Gesundheitsamt der Region – an Ostersonnabend, 16.April, startet und bis einschließlich Sonntag, 8. Mai (Muttertag) dauert. Für das Oktoberfest sind drei Wochen auch in den Ferien vorgesehen.

In einem zweiten Ausschreibungsverfahren, das in Kürze startet, vergibt die Stadt dann die Dienstleistungskonzession für die Frühlings- und Oktoberfeste der Jahre 2023 bis 2026 – wegen des wirtschaftlichen Umfangs als europäische Ausschreibung. Der Zeitraum umfasst vier Jahre, da das Frühlingsfest 2025 durch den Kirchentag eingeschränkt sein wird. Auch hier wollen sich AGVH und FTE Ahrend bewerben, kündigten die Sprecher beider Veranstalter, Fred Hanstein und Mike Ahrend, gegenüber dieser Zeitung an.

