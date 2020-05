Hannover

Der Landeshauptstadt steht wieder ein Sonnabend mit mehreren Demonstrationen bevor. Die Polizei als Versammlungsbehörde Hannovers verzeichnet neun Veranstaltungen mit Corona-Bezug. Kritiker der Corona-Beschränkungen, Impfgegner und Verschwörungstheoretiker haben zwei Proteste angezeigt, auf der Gegenseite sind es sogar sieben. Insgesamt ist laut Polizei von bis zu 2500 Teilnehmern die Rede.

Bis zu 500 Corona-Skeptiker wollen sich zu „ Deutschland sucht das Grundgesetz“ ab 15.30 Uhr am Maschsee-Nordufer versammeln. Zur selben Zeit startet auf dem Waterlooplatz die „Für unsere Freiheit“-Demo, bei der die Veranstalter auf ebenso viele Teilnehmer hoffen. Weitere Proteste auf dem Schützen- und Opernplatz wurden abgesagt. Letztere von „Corona-Diktatur Nein danke“ fällt aus, weil sich die Organisatoren nach lauten Gegenprotesten gegängelt fühlen: „Staatsapparat und Linksextremisten arbeiten Hand in Hand“, sagte Mitorganisator Kai Orak in einer Videobotschaft.

Gegenproteste in der ganzen Innenstadt

Auf der anderen Seite rufen erneut Bündnisse und Parteien zu Gegenprotesten auf. „Ende Gelände“ plant eine Demo „Gegen Antisemitismus und rechte Hetze“ ab 14 Uhr auf dem Georgsplatz sowie die „Gegendemo gegen Hygienedemos“ ab 14.45 Uhr im Georgengarten. Erwartet werden 250 und 50 Teilnehmer. Ebenfalls ab 14 Uhr ruft die SPD zur Demo „Gegen rechte Hetze und Antisemitismus“ auf dem Platz der Göttinger Sieben auf (250 erwartete Teilnehmer). Bereits ab 13 Uhr findet auf dem Goseriedeplatz die „Gegendemo gegen die sogenannten Hygienedemos“ der Linksjugend mit bis zu 100 Menschen statt. Auf dem Ernst-August-Platz beginnt um 14 Uhr der Protest „Gegen Rechts und Verschwörungstheoretiker“ mit 40 erwarteten Teilnehmern.

Vor dem Neuen Rathaus versammeln sich ab 15.15 Uhr bis zu 100 Protestler zu „Für Solidarität, Mindestabstände, Hygienemaßnahmen und das Grundgesetz“. Die größte Demo startet zudem bereits um 12 Uhr am Sprengel-Museum. Das Seebrücke-Bündnis erwartet zu seiner Menschenkette bis zum Trammplatz unter dem Motto „Den Druck aufrecht erhalten“ bis zu 800 Teilnehmer. Grundsätzlich geht es dabei um die Flüchtlingssituation im Mittelmeer, im Detail aber auch um die Forderung zur Wahrung der Hygienevorschriften in den Camps.

Von Peer Hellerling