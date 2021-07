Hannover

Innerhalb kurzer Zeit sind Einbrecher zweimal in die Kita Mühlenweg in Misburg eingedrungen und haben dort eine Spur der Verwüstung hinterlassen. In der Küche kippten sie großflächig Milch und Öl aus, anderswo leerten sie die Feuerlöscher und verteilten Farbe in den Räumen. Sie rissen Spielsachen aus den Regalen, machten Lesebücher und Bastelarbeiten der Kinder kaputt. Der erste Einbruch ereignete sich am vergangenen Wochenende, der zweite in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.

Kita-Leiterin Ute Küßner hat den Eindruck, dass die Eindringlinge es weniger auf Diebesgut abgesehen haben. Beim jüngsten Einbruch verzehrten die Täter das gesamte Eis aus dem Kühlschrank. Zwar fehlt eine Kamera und der Tresor ließ sich nicht mehr öffnen, sodass Handwerker ihn aufschweißen mussten. „Es geht den Einbrechern aber wohl mehr um Zerstörung und vermeintlichen Spaß. Sie haben eine große Standtrommel aufgeschlitzt, einfach, damit sie kaputt ist.“ Ins Waschbecken in der Kinderküche hat ein Täter uriniert. Die Wechselkleidung der Kinder war durchnässt und mit Kot verschmutzt.

In vielen Räumen haben die Einbrecher Farbe verspritzt. Quelle: Kita Mühlenweg in Misburg

Schultüten kaputtgemacht

Besonders schmerzlich für Erzieherinnen und Kinder: Die Einbrecher zerstörten auch Schultüten und Erinnerungsbücher mit Fotos für die angehenden Erstklässler, die die Mitarbeiterinnen liebevoll zum Abschied gebastelt hatten. „Die Kinder sind total aufgeregt und geschockt. Sie fragen, warum Leute bei uns etwas kaputtmachen, obwohl sie uns gar nicht kennen“, erzählt Ute Küßner. Entsprechend viele Tränen seien bei den Jungen und Mädchen geflossen.

Der Verwüstung trifft Kinder, die es bereits so oft nicht einfach haben. „In vielen Familien gibt es psychosoziale Belastungen und oft auch Sprachschwierigkeiten“, sagt die Leiterin. Der Kindergarten mit pädagogischen Sonderaufgaben besteht aus sechs Fördergruppen für sozial-emotionalem Förderbedarf, diese 44 Kinder kommen aus dem gesamten Stadtgebiet. Außerdem gibt es eine Regelgruppe mit 22 Kindern aus Misburg. Träger der Kita ist die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung.

Die Einbrecher aßen sogar das Eis für die Kinder auf. Melvin, Benjamin und Nina (von links) freuen sich aber, dass danach ein Supermarkt Eis gespendet hat. Quelle: Kita Mühlenweg

Wer sind die Einbrecher?

„Wir haben kleine Gruppen, damit die Kinder bei uns Sicherheit und Ruhe finden. Dieser besondere Schutzraum ist jetzt angegriffen worden“, sagt Küßner. Die Erzieherinnen müssen jetzt viel Zeit mit Aufräumen und Putzen verbringen. Zeit, die für die Kinder fehlt. Mühsam reinigen sie jeden einzelnen Lego-Stein von Farbe.

Bei den Erzieherinnen verursachen die Einbrüche Unsicherheit. Sie gingen jetzt morgens mit einem unguten Gefühl zum Frühdienst. Die 46-jährige Küßner befürchtet eine Fortsetzung der Einbruchserie. „Unter Jugendsünden würde ich das nicht mehr verbuchen, das ist eine Spur zu hart. Wir hoffen, dass die Täter geschnappt werden und ganz viele Sozialstunden ableisten müssen.“

Der Kindergarten liegt in einer schlecht einsehbaren Stichstraße am Mittellandkanal. „Wir beobachten, dass hier oft Jugendliche herumlungern“, berichtet die Kita-Leiterin. Die Straße habe sich zu einem beliebten Treffpunkt für junge Erwachsene entwickelt. Ob die Einbrecher aus diesem Kreis kommen, ist offen. Die Polizei hat nach beiden Einbrüchen Spuren gesichert und ermittelt gegen Unbekannt. 

Von Bärbel Hilbig