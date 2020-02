Hannover

Die Polizei Hannover ist auf der Suche nach drei jungen Männern, die zwei 14-jährige Mädchen absichtlich in den Mittellandkanal gestoßen haben sollen. Der Vorfall ereignete sich am Sonnabend im Stadtteil Groß-Buchholz. Besonders gefährlich: Eine der beiden Teenagerinnen kann nicht schwimmen, schaffte es aber noch gerade so zurück ans Ufer.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, spielten die beiden 14-Jährigen gegen 16 Uhr auf dem Spielplatz am Gimpelsteg. Als die beiden Teenagerinnen dann irgendwann zum unbefestigten Ufer des Mittellandkanals gegangen seien, „näherten sich wenig später unbemerkt die drei unbekannten Männer“, sagt Behördensprecher Mirco Nowak. „Sie packten die beiden und warfen sie in den Kanal.“

Mädchen retten sich mit vereinten Kräften

Eine der beiden 14-Jährigen ist nach Polizeiangaben Nichtschwimmerin, mit vereinten Kräften konnten sich die beiden Teenagerinnen aber zurück an Land retten. „Sie blieben unverletzt“, sagt Nowak. Von den Tätern fehlte zu dem Zeitpunkt aber bereits jede Spur. Beschreibungen der drei Männer gibt es nicht, „sie können von den Mädchen nur auf 17 Jahre geschätzt werden“.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen Unbekannt und bittet dringend um Zeugenhinweise. Das Kommissariat Misburg ist unter der Telefonnummer (0511) 109 35 17 erreichbar.

Von Peer Hellerling