Hannover

Für den Posten des Stadtsuperintendenten in Hannover gibt es zwei Kandidaten: Diakoniepastor Rainer Müller-Brandes ist einer der beiden Bewerber, außerdem kandidiert für das Amt Pfarrer Stefan Waske, der derzeit bei der Evangelischen Kirche in Deutschland ( EKD) in Hannover arbeitet. Das hat die Vorsitzende des Wahlausschusses, Wencke Breyer, am Donnerstag mitgeteilt.

Wahl für den 23. Juni geplant

Über die Nachfolge von Stadtsuperintendent Hans-Martin Heinemann, der Ende September 2019 in den Ruhestand gegangen war, bestimmen die Delegierten des Stadtkirchentages voraussichtlich am 23. Juni. Das Amt in Hannover verlange durch die Einbindung in ein Team von Superintendenten besonderen Teamgeist, meinte Breyer. Nach intensiven Bewerbungsgesprächen könnten nun zwei geeignete Bewerber präsentiert werden. „Ihre persönliche Art, ihre jeweiligen biografischen Schwerpunkte und ihre theologischen Kompetenzen haben den Wahlausschuss auf ganzer Linie überzeugt“, betont Breyer.

Anzeige

Üblicherweise würden sich die Kandidaten mit einer Aufstellungspredigt in einem Gottesdienst der Öffentlichkeit vorstellen, erläutert Breyer. Vorgesehen seien der 10. und 17. Mai. „Wegen der Corona-Pandemie müssen wir jedoch abwarten, ob wir zu den Gottesdiensten in die Marktkirche einladen dürfen.“ Möglich wäre auch eine Vorstellung per Videoaufnahme.

Weitere HAZ+ Artikel

Wegen Corona möglicherweise Briefwahl

Derzeit werde geprüft, ob oder unter welchen Bedingungen sich der Stadtkirchentag im Juni zur Wahl versammeln kann, falls die Kontaktbeschränkungen weiter gelten. Denkbar wäre auch eine Briefwahl. Mit den beiden Kandidaten sei der Stadtkirchenverband sehr gut gerüstet und könne zuversichtlich auf seine künftige Leitung blicken, sagt Regionalbischöfin Petra Bahr.

Der 47-jährige Waske war von 2002 bis 2010 Gemeindepfarrer in Euskirchen ( Rheinland). Waske studierte Theologie in Bethel, Bonn und Oxford und hat Weiterbildungen in klinischer Seelsorge sowie in Organisations- und Unternehmensentwicklung absolviert. Er ist verheiratet und lebt seit 2010 in Hannover. Bei der EKD arbeitet er im Bereich der Organisationsentwicklung. „Tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen fordern auch uns als Kirche hier in Hannover, Garbsen und Seelze heraus. Aber hier vertraue ich auf Gott, der uns auch darin begleitet. Und so werden wir auch in Zukunft als lernende Gemeinschaft unterwegs sein“, sagt er.

Seit 2012 Diakoniepastor

Der 51 Jahre alte Müller-Brandes ist seit 2012 Diakoniepastor und Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Hannover und übernahm 2015 auch die Geschäftsführung der Diakoniestationen Hannover. Er studierte Theologie in Bethel, Marburg und Münster. Müller-Brandes ist verheiratet und Vater von drei Kindern. „Die Menschen brauchen unsere Kirche, das erleben wir gerade in diesen Zeiten ganz aktuell. Ich möchte an einer guten Zukunft für die Menschen und für unsere Kirche mitwirken und sehe das optimistisch. Ich bin gern Christ in dieser Welt und wünsche mir, dass viele Menschen an unseren vielfältigen Angeboten und Einrichtungen teilhaben können“, sagt er.

Lesen Sie auch

Von Mathias Klein