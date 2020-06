Hannover

Der erste Gedanke von Efi Karampournioti galt Griechenland, Heimat ihrer Familie und der Ort, wo tausend Olivenbäume blühen. Das ist nicht romantisch verklärt, sie wachsen tatsächlich auf einem sanft abfallenden Hain auf der Insel Euboea und liefern seit vier Generationen im Familienbesitz zuverlässig Oliven. Doch der Versuch der 35-Jährigen, dort ein Unternehmen anzumelden, um das gewonnene Öl professionell herzustellen und zu verkaufen, scheiterte an örtlicher Bürokratie. Einfachste Fragen konnte niemand beantworten. Die Früchte reiften, die Anträge lagen rum.

„Die Deutsche ist wieder am Telefon“

Man kann sich die freundliche Bestimmtheit vorstellen, mit der Efi Karampournioti immer wieder nachfragte. Und man kann sich auch das Augenrollen am anderen Leitungsende vorstellen, mit dem eines Tages ein genervter Angestellter den Hörer an seinen Chef nicht ohne eine Bemerkung weiterreichte. „Die Deutsche ist wieder am Telefon.“ Die Deutsche, die es hörte, erzählt den Vorfall heute in heiterem Plauderton.

Noch ist das Olivenöl ein Nebenjob

In Hannover klappte es mit der Firma, seit August 2018 ist „Jons’ Oilive“ im Handelsregister eingetragen. Dass es in der Landeshauptstadt geschah, war kein Zufall. Die junge Unternehmensgeschichte von Efi Karampournioti hängt unmittelbar zusammen mit der Geschichte ihrer Familie. Es waren ihre Großeltern, die Mitte der 1960er-Jahre Armut und Existenznot in Griechenland entkommen wollten. „Es gab Zeiten“, erzählt die Enkelin, „da haben sie nicht gewusst, woher das Geld kommen soll“. In Hannover gab es Arbeit bei Continental und in Restaurantküchen.

Bisher kann man „Jons’ Oilive“ von den Schwestern Anna (l.) und Evmorfia Karampournioti nur online kaufen oder auf Ausstellungen. Wer möchte, kann es mit einem hübschen Holzverschluss von den hannoverschen Werkstätten bekommen. Quelle: Samantha Franson

Die Enkelinnen Efi und Anna Karampournioti wuchsen in der Stadt auf und leben seither in Hannover. Efi Karampournioti arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeitern am Institut für Marketing und Management der Leibniz-Universität, Anna ist in der Kinder- und Jugendarbeit beschäftigt. Früher, in ihren Ferien, waren die Schülerinnen stets auf Euboea und halfen bei der Ernte.

Freizeit bedeutet Zeit für Oliven

Das ist im Grunde bis heute so geblieben. Urlaub und freie Zeit verbringen sie auf der Insel, während der Ernte, die am 15. Oktober beginnt und vier Wochen dauert, helfen sie auf den Feldern. Einige Frauen aus dem Dorf kommen seit Jahrzehnten dazu, sie kennen sich aus mit handverlesenem Pflücken. Und sie bekommen Geld dafür, sagt Efi Karampournioti, weil sie möchte, dass bezahlt wird, wer Zeit und Kraft investiert.

Nach der Ernte werden die Oliven in eine nahe Mühle gefahren, zu Öl gepresst und das Ergebnis per Lkw nach Hannover transportiert. Je nach Ertrag kommen dabei 400 bis 2500 Flaschen heraus. Wer möchte, kann sie mit einem hübschen Holzverschluss von den hannoverschen Werkstätten kaufen.

Zur Gründerin wurde die 35-Jährige, weil die Familie auf eigene Rechnung arbeiten wollte. Auch Mutter Asimo Peteve kümmert sich vor Ort um die Felder, das Geschäft ist in Frauenhand. „Unser Olivenöl im Direktvertrieb verkaufen, statt jedes Kilo Oliven für 40 oder 60 Cent an die Mühlen abzugeben“, das war das Ziel.

Suche nach Händlern

Das Olivenöl vom Familienhain auf Euboea hat seinen Preis, für eine Handvoll Euro wie andere Öle im Supermarkt ist es nicht zu bekommen. Efi Karampournioti ist aber sicher, dass Kunden honorieren, was sie anbietet: „Man weiß, wo es herkommt und wer es produziert. Es ist ein authentisches Produkt und kein Öl, das in einer Mühle zusammengemischt wird.“

Fünf bis sechs Jahre hat sich die Familie Zeit gegeben, dann soll es sich rechnen. Vom Verkauf der Flaschen allein könnten sie nicht leben. Bisher kann man „Jons’Oilive“ nur online kaufen oder auf Ausstellungen. Demnächst soll das Öl erst einmal in die Läden. Die 35-Jährige hat genaue Vorstellungen von ihren Partnern: Die Händler müssen sich auskennen mit dem Produkt, und die Geschäfte sollen ein freundliches Ambiente haben. Aus der Familie kam deshalb schon ein Tipp: „Ich soll nicht ganz so streng sein bei der Auswahl.“

Von Gunnar Menkens