Hannover

Die Polizei ermittelt wegen einer Schlägerei an der Leibniz Universität Hannover. Im Hinterhof der Mensa am Prinzengarten soll in der Nacht zu Sonnabend eine junge Frau belästigt worden sein. Daraus entwickelte sich die Auseinandersetzung mit zwei Verletzten. Nach dem mutmaßlichen Täter wird gefahndet.

Eine 18-Jährige wurde gegen 1.10 Uhr von einer größeren Anzahl Männer belästigt. „Daraus entwickelten sich handfeste Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen“, sagt Polizeisprecherin Janique Bohrmann. Die genaue Anzahl der an der Schlägerei Beteiligten ist unklar.

17-Jähriger kann Messer ausweichen

Während der Prügelei versuchte ein Unbekannter, mit einem Messer auf einen 17-Jährigen einzustechen. „Durch Abwehrbewegungen konnte das Opfer Schlimmeres verhindern“, sagt Bohrmann. Dennoch erlitt der junge Mann eine leichte Verletzung an der Hand. Auch eine 18-Jährige erlitt leichte Blessuren. Bohrmann: „Sie wurde von einem unbekannten Angreifer zuerst geschlagen und anschließend zu Boden geschubst.“

Unklarheit herrscht darüber, ob der der junge Mann und die Frau von ein und derselben Person verletzt wurden oder ob es sich um zwei unterschiedliche Täter handelt. Bei beiden Taten wurde der Angreifer von Zeugen als südländisch aussehend beschrieben – mit schwarzen Haaren und einer Brille. Für den Angriff auf die junge Frau gibt es ergänzende Angaben: der Täter soll 1,80 Meter groß sein und ein grau-weißes T-Shirt getragen haben. „Aufgrund der Beschreibungen ist nicht auszuschließen, dass es sich um denselben Mann handelt“, sagt Bohrmann. Hinweise werden unter der Rufnummer (0511) 109 31 15 erbeten.

Von Peer Hellerling