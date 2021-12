Hannover

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit Polizeihubschrauber sind die Täter, die am Sonnabend zwei Zigarettenautomaten gesprengt haben, noch flüchtig. In der Straße Holzwiesen (Sahlkamp) schlugen die Straftäter um 1.10 Uhr das erste Mal zu. „Sie haben diverse Zigarettenpackungen gestohlen“, erklärte ein Polizeisprecher am Sonntag. Ein Nachbar, aufgeweckt durch die Explosion, hatte die Einsatzkräfte gerufen.

Die zweite Sprengung trug sich in der Ebelingstraße (Bothfeld) um 23.30 Uhr am Sonnabend zu. Wie im ersten Fall hatte ein Anwohner über den Notruf die Polizei alarmiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen und Polizeihubschrauber sei aber ergebnislos verlaufen, teilte der Polizeisprecher mit. Die Täter seien ohne Beute entkommen.

Die Polizei prüft, ob Zusammenhänge mit den jüngst verübten Sprengungen von Zigarettenautomaten bestehen. Gegen die unbekannten Straftäter wird wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und Diebstahls beziehungsweise versuchten Diebstahls ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0511) 109 5555 zu melden.

Von Thomas Nagel