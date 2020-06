Hannover

Das Konzeptpapier eines leitenden Lehrers, der von einer Zweiklassengesellschaft unter Hannovers Gymnasien spricht, sorgt weiter für heftige Diskussionen. Unterstützung bekommt der Lehrer jetzt von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW). Die in dem Papier thematisierten Verwerfungen in der Schullandschaft Hannovers seien kein Geheimnis, sagt Harald Haupt, Kreisvorsitzender der GEW Region Hannover.

Der Lehrer, selbst Mitglied einer Schulleitung, hatte in dem Konzeptpapier für die Arbeitsgemeinschaft für Bildung (AfB) der SPD beschrieben, wie stark Hannovers Schullandschaft von ungleichen Bildungschancen bestimmt sei. Das Konzept liegt der HAZ vor. Der Lehrer sprach von Gymnasien erster Klasse, die akademisch geprägt seien, und Gymnasien zweiter Klasse, die viele Kinder von Migranten oder aus ärmeren Familien aufnähmen. Der Pädagoge zweifelte zudem an der Neutralität der Losverfahren bei den Anmeldungen und löste mit seinen Thesen große Aufregung und Entrüstung aus.

Forderung der Gewerkschaft: Losverfahren offenlegen

Der Lehrer fasse lediglich zusammen, was vergangenen Schulentwicklungsberichten zu entnehmen sei, sagt GEW-Kreisvorsitzender Haupt. Das Hauptproblem seien zudem nicht Gymnasien erster oder zweiter Klasse, sondern es sei die wachsende Armut, die sich deutlich an den Schulen abbilde. Haupt forderte, das Losverfahren bei der Schulplatzvergabe offenzulegen. Wenn es keinen Zweifel gebe, dass es rechtssicher sei, spreche nichts gegen diese Transparenz.

Dagegen kommt aus der hannoverschen SPD Kritik. „Wir lehnen alle Spekulationen des sogenannten ‚Insiders‘ ab und fordern einen anti-rassistischen sowie diskriminierungsfreien Umgang miteinander“, sagt die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion, Afra Gamoori. Alle Schulen versuchte, den bestmöglichen Bildungsweg zu bieten. Auf der Grundlage des neuen Schulentwicklungsplans erarbeite die SPD-Ratsfraktion mit dem SPD-Stadtverband derzeit einen Bildungsplan. Diesen wolle man im Sommer präsentieren.

Elternratsvorsitzende der Lutherschule wehrt sich

Auch Schüler und Eltern greifen in die Debatte ein. Der Stadtschülerrat spricht sich klar gegen eine Zwei-Klassengesellschaft bei den Schulen aus. „Wenn diese tatsächlich Anwendung findet, lehnen wir das strikt ab; es fördert die Bildungsungerechtigkeit und ist mit dem Grundsatz der Chancengleichheit nicht kompatibel.“

Elke Ruckert, Schulelternratsvorsitzende der Lutherschule, die in dem Konzeptpapier als ein Gymnasium zweiter Klasse bezeichnet wird, wehrt sich gegen die Darstellung des Lehrers. „ Aus Erfahrung meiner drei Töchter, die zum Teil noch zur Schule gehen, sind oftmals gerade Migranten unter den Besten gewesen“, sagt sie. Es sei sehr schade, dass das Multikulturelle an Schulen so negativ dargestellt werde, wo es doch eine Bereicherung sein könne. Auch dem Vorwurf, dass die sogenannten Gymnasien zweiter Klasse die ungeliebten Schüler schnell zum Wechsel an niedrigere Schulformen zwängen, widerspricht die Elternvertreterin. Die Lehrer seien sehr um die Schüler bemüht, die Zahl der Abschulungen lasse keine Rückschlüsse auf die Qualität der Schule zu.

Von Jutta Rinas und Saskia Döhner