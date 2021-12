Hannover

Hinterm Hauptbahnhof Hannover soll es schöner werden. Das von der Verwaltung dafür vorgelegte Entwicklungskonzept hat eine weitere Hürde genommen. Am Mittwoch stimmte der Bauausschuss dem Plan zu, das Quartier aus Raschplatz, Andreas-Hermes-Platz und Weißekreuzplatz „umfassend“ aufzuwerten. Gleichzeitig sollen „bestehenden Nutzungskonflikte“ aufgelöst und die sozialen Lage der Nutzer verbessert werden.

Seit Jahren verursachen Trinker, Obdachlose und die offene Drogenszene immer wieder Ärger zwischen Hauptbahnhof und Lister Meile. Anwohner sind genervt von Elend, Dreck und Lärm. Vorschläge von Anwohnern des Weißekreuzplatzes aus einer Bürgerbeteiligung in den Jahren 2017 und 2018 sind immer noch nicht umgesetzt worden.

Endlich ein Nutzungskonzept für den Weißekreuzplatz

Auch das soll nun geschehen. Der Bauausschuss hat die Stadt am Mittwoch aufgefordert, bis Ende März 2022 ein Nutzungskonzept auf Basis der Bürgerbeteiligung vorzulegen. Die Verwaltung will dafür außerdem Erkenntnisse aus dem laufenden Innenstadtdialog mit einbeziehen.

Außerdem will Stadtbaurat Thomas Vielhaber die Präsenz von städtischem Ordnungsdienst und von Straßensozialarbeitern im Quartier erhöhen, mit mehr Abfallbehältern sowie öffentlichen Toiletten für mehr Sauberkeit sorgen und die Einrichtung einer Crack-Substitutionsstelle prüfen.

Schließlich will Vielhaber die Hilfsangebote für Trinker und Drogenabhängige dezentralisieren. Die Ballung rund um den Hauptbahnhof habe gute Gründe, sie führe aber auch zu einer starken Belastung der umliegenden Quartiere, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Aus dem Ausschuss kam unter anderem von Juli Klippert (Partei/Volt) Kritik: In Wahrheit wolle die Verwaltung die Abhängigen verdrängen.

Von Karl Doeleke