Hannover bekommt Online-Stadtplan für queere Menschen

Hannover

Die Stadt Hannover will queeren Menschen mit einem auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Online-Stadtplan künftig ein neues Informationsangebot machen. Ein neuer, virtueller Stadtplan enthält Angebote für lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intersexuelle Menschen, Menschen also, die sich auch unter dem Kürzel LGBTI zusammenfassen lassen. Der sogenannte queere Onlinestadtplan ist bereits jetzt unter dem Link www.hannover.de/lsbtiq auf dem offiziellen Internetauftritt der Stadt Hannover einsehbar.

Er enthält verschiedene Angebote wie das von TanzArt, einem Tanzsportverein, der Frauen-, Männer- und gemischten Paaren die Möglichkeit bietet, zu tanzen. Auch ein Treff für junge queere Mädchen oder die Adresse der LGBTI-Beauftragten der Polizeidirektion Hannover findet sich darin. Vom Ende der Woche an soll der queere Online-Stadtplan nach Angaben der Verwaltung im städtischen Gleichstellungsausschuss auch unter www.hannover.de/karte zu finden sein. Der Nutzer soll dann unter Rubriken wie Beratungsstellen, Vereine, Gruppen, Clubs und Bars wählen können.

Stadtplan gegen Ausgrenzung

Dass sich queere Menschen in Hannover einen schnellen Überblick über Angebote der Beratungsstellen, aber auch Freizeitangebote wie Sport, Musik und Kino machen können, ist der Wunsch des Mehrheitsbündnisses von SPD, FDP und Grünen sowie der Linken und der Fraktion Die Fraktion im hannoverschen Rat. Mithilfe des Online-Stadtplanes sollen die Interessen der queeren Community gestärkt und ihrer gesellschaftlichen Ausgrenzung entgegengewirkt werden, heißt es in einem Antrag. Der Online Stadtplan passe hervorragend zu Hannover, das seit Jahren mit dem Christopher-Street-Day und vielen weiteren Angeboten ein super Image in der Szene habe, sagte Renee Steinhoff von den Grünen in dem Ausschuss. Im dritten Quartal 2020 soll überdies ein queerer Veranstaltungskalender von dem städtischen Beauftragten für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt und dem Büro des Oberbürgermeisters umgesetzt werden.

Lesen Sie auch

Von Jutta Rinas