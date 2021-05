Hannover

Mobiles Lernen muss nicht immer Homeschooling heißen – in Hannover werden Schulkinder bald auch im Wald unterrichtet. Die Landesforsten legen auf dem Gelände eines früheren Forstbetriebshofs an der Buchholzer Straße ein Waldpädagogikzentrum an, das als sogenannter außerschulischer Lernort dienen soll. Nachdem baurechtliche Bedenken der Stadt die Einrichtung um Jahre verzögert hatten, rückten am Dienstag die ersten Baumaschinen an. Bei den Landesforsten sei die Freude groß, dass die letzten Hürden beseitigt werden konnten, sagte deren Bezirkssprecher Alexander Ahrenhold. „Jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht.“

Gelände auch für Kindergeburtstage

In den kommenden Monaten soll auf dem Gelände am Waldrand ein Gebäude in Holzständerbauweise mit Seminarräumen, Werkstatt und Labor entstehen, draußen sind später ein Teich und Bienenstöcke vorgesehen. Ein alter Maschinenhof war zuvor abgerissen worden. In anderen Teilen Niedersachsens gibt es bereits Waldpädagogikzentren (WPZ), die vom Kultusministerium als außerschulische Lernorte anerkannt sind – in der Region Hannover seit 2010 eins im Wisentgehege in Springe, dort mit Schwerpunkt Tierpädagogik.

Im Wisentgehege in Springe betreiben die Landesforsten seit 2010 ein Waldpädagogikzentrum. Quelle: Landesforsten

Die WPZ richten sich an Kindergruppen und Schüler aller Altersstufen. Unter anderem können – wenn durch eine Pandemie bedingte Beschränkungen dies nicht gerade verhindern – Kindergeburtstage gefeiert werden, auch Gruppen von Erwachsene dürfen sich anmelden. Es gibt Experimentiermöglichkeiten und handwerkliche Aktionen. Angeboten werden aber vor allem Schulungen, Seminare und Unterrichtsstunden – Kinder sollen den Wald dabei mit allen Sinnen erleben. In Hannover zielt bisher das Schulbiologiezentrum an mehreren Standorten in eine vergleichbare Richtung.

Lernen mit Kopf, Herz und Hand: Schüler üben sich (vor der Corona-Pandemie) am Waldpädagogikzentrum Ehrhorn in der Lüneburger Heide im konzentrierten Zielen mit selbst gebauten Bogen. Quelle: Landesforsten

Die Pläne für das vorläufig mit 1,3 Million Euro Baukosten berechnete WPZ auf ihrem Gelände am Misburger Wald verfolgen die Landesforsten schon seit 2016. Die Stadtverwaltung hatte den Bauantrag Ende 2018 abgelehnt und das mit „Problemen bei der verkehrstechnischen Erschließung“ begründet. Mittlerweile gibt es eine Verständigung mit den privaten Nachbarn über die Zufahrt, die Stadt prüft zudem eine Ampelanlage. „Es ist ein tolles Gefühl, dass es jetzt tatsächlich losgeht“, sagt Försterin Friederike Draber vom Forstamt Fuhrberg, die das Projekt seit Beginn betreut. Das Gelände sei „super gelegen“, die Anbindung an die Stadtbahn (Haltestelle Kafkastraße) hervorragend.

Försterin Friederike Draber betreut das Bauprojekt in Misburg. Quelle: Landesforsten

Gerade Kinder und Jugendliche aus der Stadt, die sonst nicht immer so leicht Zugang zum Wald finden, sollen diesen in Misburg erleben können. Der 520 Hektar große Misburger Wald, der zu den Landesforsten gehört, biete dazu vielfältige Möglichkeiten. In dem Mischwald gibt es viel alten Baumbestand, berichtet die Försterin: Laubbäume wie Eichen und Buchen, Ulmen, Linden und Kirschen, zudem Nadelbäume wie Fichten und Kiefern.

Das Freigelände, das nun bebaut wird, umfasst 7500 Quadratmeter. Das WPZ-Holzhaus soll Rückzugsmöglichkeiten bieten, wenn das Wetter einmal nicht wie für Exkursionen gewünscht mitspielt. Draber rechnet damit, dass die Landesforsten die ersten Gruppen zu Beginn des kommenden Frühjahrs empfangen können – „nach dem Winter, wenn es wieder zu wachsen und zu blühen anfängt“.

Von Gabriele Schulte