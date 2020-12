Hannover

Künstler Felix Broerken hat auf dem Ernst-August-Platz vor dem Hauptbahnhof seinen Entwurf aus Kunststoff für das Stadtmodell für Blinde vorgestellt. Mit dem künftigen Modell aus Zinnbronzeguss stimmt der Entwurf schon größtenteils überein. Das quadratische Modell hat eine Kantenlänge von 1,60 Metern und bildet Hannovers Innenstadt im Maßstab 1:780 ab.

Schenkung an die Stadt Hannover

„Die Innenstadt ist ein Ort der Begegnung, sie muss erlebbar sein“, sagte der Vorsitzende des Fördervereins Blinden-Stadtmodell, Wolf-Rüdiger Reinicke, bei der Präsentation des Entwurfs. Die Initiative hatte Madan Arora ergriffen, der sich mehr als 20 Jahre lang für die Unterstützung von Blinden weltweit eingesetzt hatte. Er hatte zusammen mit Lions-Club-Mitgliedern den Förderverein im vergangenen Herbst gegründet. Vor Kurzem ist Arora verstorben, seine Frau Hiltrud Arora war bei der Präsentation ebenfalls anwesend.

Am Donnerstag hatte der Rat der Stadt Hannover einstimmig beschlossen, das Blindenmodell ebenfalls zu fördern und einer späteren Schenkung an die Stadt zugestimmt. Das berichtete Bürgermeister Thomas Herrmann bei der Präsentation des Modells. Nach der Schenkung wird der Fachbereich Kultur die Instandhaltung übernehmen. Auch die Bürgerstiftung Hannover, die Rut-und Klaus-Bahlsen-Stiftung und die Dirk Rossmann GmbH fördern das Projekt.

Künstler auf Blindenmodelle spezialisiert

Künstler Felix Broerken hat das Handwerk von seinem Vater erlernt. Nach seinem Archäologie- und Geschichtsstudium hat sich der 33-Jährige auf den Bau von Blinden-Stadtmodellen spezialisiert. Zusammen haben Vater und Sohn bereits 180 Blindenmodelle für deutsche Großstädte wie München, Berlin und Hamburg, aber auch im Ausland gebaut. Aber Modell ist nicht gleich Modell: „Das Blindenmodell für Hannover ist vergleichsweise groß, einige Gebäude, wie zum Beispiel das Rathaus, waren besonders herausfordernd“, sagt er.

Broerken präsentiere seinen Entwurf an der Ecke Bahnhofsstraße/Ernst-August-Platz, wo das Modell künftig auch stehen soll. Es wird dem Künstler zufolge in etwa 80 Zentimetern Höhe auf einem Steinsockel stehen. Außerdem wird es an das Blindenleitsystem der Stadt angeschlossen, sagte Andrea Hammann, Beauftragte der Landeshauptstadt für Menschen mit Behinderung.

