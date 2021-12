Hannover bekommt ein Hilton-Hotel

Hannover

Zum Jahreswechsel bekommt Hannovers Hotelbranche prominenten Zuwachs. Erstmals wird die US-Edelmarke Hilton ihren Stammkunden ein Angebot in der Stadt anbieten. Das familiengeführte Edelhotel Schweizerhof am Hauptbahnhof wechselt von Crowne-Plaza zu Hilton.

Doubletree by Hilton bald in Hannover

Details will Geschäftsführer Klaus-Peter Röding erst im Januar bekanntgeben. Aber er bestätigt: „Es stimmt, ab Januar sind wir ein Doubletree-by-Hilton-Hotel.“ Zu der Hilton-Tochter – sie ist erst seit 2007 in Europa vertreten – gehören weltweit mittlerweile mehr als 600 Hotels.

Die Branche fokussiert sich immer stärker auf große Namen, weil insbesondere Geschäftsreisende markentreu sind. Zudem bringen Ketten wie Hilton, Mariott oder Accor häufig zusätzliche Veranstaltungen an ihre Standorte, etwa Tagungen und Kongresse.

Accor, Mariott, Interconti, Hilton: Große Ketten in Hannover

Hannover gilt bislang als von Accor dominierter Standort. Zu dem französischen Anbieter gehören etwa Ibis, Mercure und Novotel. Die nach Umsätzen weltgrößte Hotelkette Marriott aus den USA ist mit dem Courtyard am Maschsee vertreten. Die nach Zimmern weltgrößte Kette Intercontinental-Hotel-Group (IHG) aus England war bisher bis dem Crowne-Plaza vertreten. Jetzt tritt Hilton ins Spiel.

1919 in Texas gegründet und seit 1955 auch in Europa präsent, steht der Name Hilton für Oberklasse-Luxus. Der Legende nach ist es die erste Kette gewesen, die ihren Gästen Fernsehapparate auf dem Zimmer und Telefone mit Direktdurchwahl geboten hat.

Das war 2006: Zur Fußball-WM war die Schweizer Nationalmannschaft im Hotel an der Hinüberstraße abgestiegen - kein Wunder, bei dem Namen "Schweizerhof". Quelle: Nancy Heusel (Archiv)

Hilton expandiert derzeit stark in Europa. In Hannovers Hotelbranche ist es ein offenes Geheimnis, dass das Unternehmen 2020 monatelang um einen Vertrag für das derzeit im Umbau befindliche ehemalige Maritim-Grandhotel gegenüber vom Neuen Rathaus gebuhlt hat. Die Preisforderungen der Eigentümer Intown/Linaeo aus Berlin aber sollen derart unverschämt gewesen sein, dass man sich abgewendet hat.

Mit dem Schweizerhof ist jetzt eine noch zentralere Adresse gefunden. Das Hotel bleibt weiterhin eigenständig, firmiert aber ab Januar unter neuem Namen. „Wir glauben, dass Doubletree by Hilton sehr gut zu Hannover und zu uns passt“, sagt Schweizerhof-Direktor Röding nur.

Schweizerhof eine der besten Adressen der Stadt

Der Viersterne-Schweizerhof in der Hinüberstraße neben dem Fachgerichtszentrum gilt als eines der bestgeführten Hotels in Hannover. 1983 als Privathotel gegründet, ist es noch immer im Eigentum hannoverscher Gesellschafterfamilien. 1995 erfolgte eine Erweiterung von 115 auf 200 Zimmer, damals schloss sich das Hotel der Intercontinental-Gruppe an und firmierte erst als Forum-Hotel, ab 2004 dann als Crowne-Plaza. Ab 2022 schmückt das Doubletree-by-Hilton-Logo die Fassade.

Insgesamt herrscht ein starker Verdrängungswettbewerb am hannoverschen Hotelmarkt. In den kommenden Jahren sollen bis zu 20 zusätzliche Hotels mit mehr als 2000 Betten entstehen. Wie viele von den Plänen nach Corona umgesetzt werden, ist aber offen. In Kürze eröffnet das Motel-One gegenüber der Oper. Frisch hinzugekommen sind etwa das Me-and-all-Hotel am Aegi oder das NH-Hotel am Klagesmarkt.

Von Conrad von Meding