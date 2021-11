Hannover bekommt ein Netz aus 80 Sirenen

Hannover

Wenn Flut- und Brandkatastrophen drohen, sollen die Hannoveraner möglichst rasch gewarnt werden – und zwar mit durchdringendem Sirenengeheul. Die Stadt Hannover will ein Netz von 80 Sirenen auf Häuserdächern installieren. Die Kosten betragen rund 2,4 Millionen Euro. Die Stadt hofft, sich zumindest einen Teil der Summe aus Bundesmitteln zurückholen zu können. Die Ratspolitik hat am Donnerstag im vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss grünes Licht für das Vorhaben gegeben. Allein die Montage wird drei bis fünf Jahre dauern – unter anderem wegen langer Lieferzeiten.

Politiker fordern nach Flutkatastrophe wieder Sirenen

Wie notwendig ein Alarmsystem ist, hat die Flutkatastrophe in diesem Sommer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gezeigt. Dort sind viele Menschen vom rasch ansteigenden Hochwasser überrascht worden. Die Überschwemmungen kosteten etlichen Menschen das Leben und verursachte Schäden in Milliardenhöhe. Danach forderten Politiker auch in Niedersachsen, ein funktionierendes Warnsystem zu installieren.

Bis in die Neunziger Jahre 180 Sirenen in Hannover

Tatsächlich gab es bis 1994 rund 180 Sirenen im Stadtgebiet Hannovers. Damals sollten die Anlagen vor allem vor kriegerischen Angriffen warnen. Doch die Welt änderte sich, West und Ost standen sich nicht mehr feindselig gegenüber, und der Bund gab das Sirenennetz auf. Seit 2001 sollen Alarmmeldungen auf möglichst vielen Wegen verbreitet werden. „Neben der Warnung über Radio- und Fernsehsender wird in den vergangenen Jahren vermehrt auf Mobilfunkanwendungen gesetzt“, heißt es in den Plänen der Stadt Hannover.

Warnnetz ist lückenhaft

Die Landeshauptstadt nutzt aktuell einen Mix aus verschiedenen Informationskanälen. Seit 2016 kommt die Mobiltelefon-App „KatWarn“ zum Einsatz. „Darüber hinaus wird über weitere Informationskanäle, wie das Internet, Social Media, über lokale Medien und über Radiodurchsagen gewarnt“, heißt es vonseiten der Stadt. Doch das Netz hat Lücken. Nicht jeder hat ein Mobiltelefon und nachts bleiben Rechner, Telefone und Radios meist ausgeschaltet. Es fehle also ein Mittel „zur Erzeugung eines flächendeckenden und eindeutigen ,Weckeffektes‘“, meint die Stadt. Sirenen könnten diese Lücke schließen. Sie sollen die Bevölkerung bei Gefahren warnen, etwa bei Großbränden und Starkregen.

Die Stadt will nun leistungsstarke Sirenen mit einem Schalldruck von bis zu 123 Dezibel, gemessen in 30 Metern Entfernung, installieren. Das entspricht etwa der Lautstärke eines Presslufthammers. Damit sind die neuen Sirenen deutlich leistungsstärker als die alten Heuler aus den Neunzigerjahren. Die Anlagen verfügen über eine Akku-Reserve, sodass sie auch bei Stromausfall betrieben werden können. Die Regionsleitstelle der Feuerwehr soll die Sirenen steuern. Die Experten in der Leitstelle können die Sirenen auch separat einschalten, sodass sich Warnungen auf einzelne Quartiere beschränken.

Montage erst in drei bis fünf Jahren

Die Montage des Warnsystems erfolgt nicht über Nacht. „Vor dem Hintergrund der angespannten Marktlage sowohl bei den wenigen Fachplanungsbüros, aber auch bei den wenigen Herstellern von Sirenenanlagen verbunden mit langen Lieferzeiten ist von einer abschließenden Fertigstellung in drei bis fünf Jahren auszugehen“, stellt die Stadt fest.

Von Andreas Schinkel