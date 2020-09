Hannover

In wenigen Tagen startet die Testphase: Nach jahrelanger Vorbereitung bringt die Stadt das Projekt HannoVerKehr an den Start, mit dem vor allem der Autoverkehr in der Stadt besser fließen soll. Zum Jahresende soll auch eine Grüne-Welle-App nutzungsbereit sein, mit der Autofahrer sich anzeigen lassen können, ob sie auf Ausfallstraßen eher etwas schneller fahren sollen oder eher leicht abbremsen, um die Grünphase zu erreichen. Auch eine Park-App soll es dann geben.

Ampelsteuerung in Hannover soll besser werden

„Unser Ziel ist, dass Autofahrer möglichst wenig anhalten müssen“, sagte im Bauausschuss Nicola Lehnhoff, die städtische Sachgebietsleiterin Verkehrsmanagement. Die Stadt hatte 2018 mehr als 2 Millionen Euro in zwei Pilotprojekten des Bundes bewilligt bekommen, um den neuen Verkehrsrechner und die Tausenden Ampelanlagen im Stadtgebiet besser verknüpfen zu können. Die Umbauphase sei abgeschlossen, sagt Lehnhoff, jetzt starte der Testbetrieb, zum Jahresende solle alles laufen. Das muss es auch – sonst muss das Fördergeld zurückgezahlt werden.

Anzeige

30 Minuten Prognosezeit

Die Technik funktioniert im Kern so: Der neue Verkehrsrechner erhebt über städtische Detektoren an den Kreuzungen ständig Daten, zudem kauft die Stadt Informationen von Navigationssoftwarebetreibern hinzu. Aus all dem errechnet das System, wo sich Pulks von Autofahrern bewegen. Die Prognosezeit betrage etwa 30 Minuten, aktualisiert werde in Fünf-Minuten-Rhythmen, sagt Lehnhoff.

Weitere HAZ+ Artikel

Besonderen Nutzen soll das System bekommen bei Großveranstaltungen etwa im Stadion oder auf dem Messegelände. Dafür hat die Stadt drei Netzbereiche definiert – auch die nördliche Innenstadt gehört dazu –, für die sie zu bestimmten Uhrzeiten Szenarien festlegen kann, etwa „Anfahrtsverkehr“ oder „Bereich entleeren“. Das System soll dann dafür sorgen, dass die entsprechenden Pulks Vorrang haben.

Nächster Einsatz: Fridays-for-Future-Demo

Bei den Veranstaltungen zur Autokultur hat es bereits einen begrenzten Testbetrieb rund um den Schützenplatz gegeben. Nächster Test soll bei der Fridays-for-Future-Demo am 25. September sein, wenn Teile des Cityrings einspurig werden – eine Bewährungsprobe für den Verkehrsrechner.

So funktioniert die Grüne-Welle-App

Eine Besonderheit des Systems soll die Grüne-Welle-App werden. Autofahrer sollen auf dem Handydisplay „sehr gut zu erkennende Signale“ erhalten, die ihnen zeigen, ob sie beschleunigen oder abbremsen müssen, um die Grünphase zu erreichen. Köln und Düsseldorf experimentieren bereits mit solchen Ampelphasenassistenten, auf der Internetseite trafficpilot.eu kann man sich in einem Video anschauen, wie es funktioniert. In Hannover allerdings geht es zunächst nur rund um Ricklinger und Deisterkreisel los und in der nördlichen Innenstadt.

So funktioniert die Park-App

Auch für die Parkplatzsuche soll mit einer Handy-App Erleichterung geschaffen werden. Sie soll ebenfalls bis Jahresende startklar sein. In ihr sollen Informationen über freie Plätze in Parkhäusern abrufbar sein, die Situation auf den Park-and-ride-Anlagen am Stadtrand und „eine Wahrscheinlichkeit, am Fahrbahnrand einen Parkplatz zu finden“, sagt Lehnhoff.

Vorbereitung für autonomes Fahren

Die Stadt hat zudem Details im Straßensystem neu vermessen lassen, um Daten für das autonome Fahren von Autos zu bekommen. „Das klingt trivial, ist es aber nicht“, sagt Lehnhoff: Die Autos müssen in Zukunft genau wissen, wo sie etwa vor einer Ampel halten müssen, dafür muss die Lage des weißen Streifens georeferenziell erfasst sein. Auch dieser Aufwand wurde vom Bund gefördert.

Aus der Ratspolitik gab es Lob. Der Verkehrsfluss in der Stadt ist seit Jahren ein Zankapfel, immer wieder wurde vermutet, dass das rot-grün regierte Hannover Autofahrer gezielt ausbremse, um ihnen das Auto zu verleiden. Versuche, den Verkehr zu verflüssigen, waren oft kaum wahrnehmbar. Etwa die dynamische Pulksteuerung, die vor Jahren auf der Marienstraße eingeführt wurde, wegen der Überlastung der Straße aber oft nicht zuverlässig funktionierte. Das soll jetzt besser werden, kündigt die Stadt an.

Rat will mehr Trixi-Spiegel Seit einigen Wochen testet die Stadt die sogenannten Trixi-Spiegel an gefährlichen Kreuzungen, in denen Lkw-Fahrer Radfahrer auch im toten Winkel ihrer Fahrzeugspiegel erkennen sollen. 60 Stück seien bereits installiert, sagte Fachbereichsleiter Andreas Bode im Bauausschuss. 40 weitere sollen folgen. Einstimmig hat der Bauausschuss am Mittwoch die Initiative begrüßt und mit Verweis auf die Stadt München signalisiert, dass es ruhig mehr dieser Spiegel in Hannover geben dürfe. In München ist geplant, nach Ablauf einer Testphase mehr als 8000 solcher Spiegel an gut 1100 Kreuzungen zu montieren, damit es weniger schwere Verletzungen von Radfahrern gibt. Die Ratspolitiker beschlossen aber auch, dass die Stadt Hannover bis Mitte 2021 ein Konzept vorlegen soll, wie sich gefährliche Kreuzungen mit Umbauten sicherer machen lassen. „Die Spiegel sind gut, aber kein Allheilmittel“, sagte Elisabeth Clausen-Muradian (Grüne). Denkbar seien auch etwa getrennte Ampelphasen für Rechtsabbieger, wie sie von Radfahrern immer wieder gefordert werden.

Von Conrad von Meding