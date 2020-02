Hannover

Hannover wird von 2021 an Austragungsort einer neuen Immobilienmesse. Die Real Estate Arena soll sich etwa mit Projekt- und Standortentwicklung auseinandersetzen, aber auch Trendthemen wie Smart Citys, Nachhaltigkeit und Mobilität aufgreifen. Vorbilder sind Leitveranstaltungen wie die Münchner Immobilienmesse Expo-Real oder die Mipim in Cannes – allerdings fängt die hannoversche Branchenschau nächst kleiner an: Die Veranstalter rechnen erst einmal mit etwa 100 Ausstellern und 3000 Besuchern.

Deutsche-Messe-Chef Jochen Köckler sprach am Montag von einem „großen Potenzial“ für eine solche Messe in Norddeutschland. „Der Boom im Immobilienmarkt ist ungebrochen“, sagte Köckler. „Der Bedarf an Kapazitäten für Büro-, Wohn- und Gewerbeimmobilien steigt rasant, und ein Ende ist nicht in Sicht.“ Es gehe auch darum, eine Plattform zu schaffen, auf der Immobilienentwickler mit Vertretern von Politik und Gesellschaft über gegensätzliche Positionen verhandelten.

Kooperation mit der Baum-Gruppe

Niedersachsens Bauminister Olaf Lies ( SPD), der die Schirmherrschaft übernommen hat, unterstrich diesen Ansatz. „Die gesamte Baubranche steht mit Blick auf weiter steigende Mieten und Immobilienpreise vor enormen Herausforderungen“, sagte Lies. Die neue Messe könne zusätzlich zum landesweiten Bündnis für bezahlbares Wohnen ein „frisches Format am Messestandort Hannover“ sein. Die Deutsche Messe organisiert die Veranstaltung gemeinsam mit der Firma Real Estate Events aus Hanau. Kooperationspartner sind etwa der Landesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen und die Baum-Unternehmensgruppe.

Der Auftakt der neuen Immobilienmesse ist für den 26. und 27. Mai 2021 geplant. Parallel soll es einen großen Konferenzbereich zwischen den Messeständen geben. Während auf der Münchner Expo-Real und der Mipim in Cannes oft die Metropolen im Vordergrund stehen, solle das hannoversche Messeprojekt Lösungen vor allem auch für sogenannte B-Standorte entwickeln. „Bei anderen Veranstaltungen kommen die Perspektiven der Klein- und Mittelstädte und des nicht urbanen Raums oft zu kurz. Dabei braucht der Markt gerade hier eine positive Dynamik – auch jenseits der A-Standorte“, sagte Thomas Westfehling, Geschäftsführer der Real Estate Events.

Messe will neue Angebote etablieren

Die Real Estate Arena ist Teil der Bemühungen der hannoverschen Messegesellschaft, neue Fachangebote zu etablieren. So ist im vergangenen Jahr etwa die Micromobility Expo als Sondermesse für elektrisch betriebene Kleinfahrzeuge wie etwa E-Roller und Lastenräder ins Leben gerufen worden. Hinzu kommt die 5G CMM Expo, die sich mit dem neuesten Mobilfunkstandard beschäftigt. Die Computermesse Cebit war im Jahr 2018 mangels Interesse eingestellt worden. Der Versuch, die Automesse IAA nach Hannover zu holen, ist allerdings in diesem Januar gescheitert.

