Hannover bekommt Ampeln mit schwul-lesbischen Ampelmenschen. Sie sollen zunächst zeitlich begrenzt anlässlich des Christopher Street Days 2020 an zentral gelegenen, stark frequentierten Orten installiert werden. Geprüft werden soll danach, ob es sinnvoll ist, die schwul-lesbischen Ampelmenschen zu einer dauerhaften Einrichtung zu machen. Das hat die Ratsmehrheit am Montag im städtischen Gleichstellungsausschuss beschlossen. Endgültig entscheiden muss der Verwaltungsausschuss.

Die CDU scheiterte mit ihrem Vorschlag, stattdessen anlässlich der Kulturhauptstadtbewerbung Ampeln mit Darstellungen von Nanas auszurüsten. Die Ampeln mit den homosexuellen Paaren sollen am Aegidientorplatz, an der Ecke Ernst-August-Platz/ Kurt-Schumacher-Straße, am ZOB Hannover, am Steintorplatz, an der Marktstraße/Ecke Karmarschstraße, am Friederikenplatz und am Königsworther Platz stehen.

CDU : Nanas als Alternative

Die CDU argumentierte damit, dass die Stadt ein künstlerisches Zeichen im Kampf um den Titel der Kulturhauptstadt 2025 setzen könne, wenn sie stattdessen einige Ampeln mit Nanas ausrüste. Der Begriff Nanas komme aus dem Französischen und bezeichne eine moderne, selbstbewusste Frau, sagte Kerstin Seitz, stellvertretende gleichstellungspolitische Sprecherin der CDU. Mit den Nanas sei eine wichtige Diskussion über Kunst im öffentlichen Raum angestoßen worden. Es sei gut, daran im Kontext der Kulturhauptstadtbewerbung zu erinnern.

Kosten: circa 7000 Euro

Kritik am CDU-Vorstoß gab es im Ausschuss vor allem, weil die Christdemokraten die homosexuellen Ampelmenschen ersetzen wollen. Es sei nicht gut, Ampel-Nanas und schwul-lesbische Ampelmenschen gegeneinander auszuspielen, sagte der Fraktionsvorsitzende der FDP, Wilfried Engelke. Als zusätzliche Idee finde er Ampel-Nanas gut. Auch die Frage, ob die Ratsmehrheit nichts Besseres zu tun habe, als Hannover mit schwul-lesbischen Ampelmenschen auszurüsten, wies der FDP-Mann von sich. So teuer sei dieses Projekt auch nicht. Zudem sei ein solches Zeichen für Vielfalt wichtig. „Wir haben für die gesamte Gesellschaft etwas zu tun“, sagte Engelke. Angaben zu den Kosten für das Umrüsten der Ampelanlagen machte die Verwaltung nicht. In der Politik kursiert die Zahl von 7000 Euro.

„Vielfalt ist unsere Stärke“

10 bis 15 Prozent der Bevölkerung in Hannover hätten eine gleichgeschlechtliche Orientierung, sagte Maxi Carl, gleichstellungspolitische Sprecherin der SPD. Auch diese Menschen müssten sich als Teil der Gesellschaft fühlen. Schließlich werbe Hannover mit dem Logo „Vielfalt ist unsere Stärke“. Carl erinnerte an den Fall der Wohnungsgenossenschaft Gartenheim, die homosexuellen Mietern unlängst die Fenster rosa streichen ließ. Es sei wichtig, gegen solche „schändlichen Zeichen“ aufzustehen.

Ratsmehrheit will notfalls Ausnahmegenehmigung

Einen Strich durch die Rechnung könnte der hannoverschen Politik das niedersächsische Verkehrsministerium machen. Generell sei in der Straßenverkehrsordnung festgelegt, dass es nur die bekannten roten oder grünen Ampelmännchen sowie in Berlin die Ostampelmännchen gebe dürfe, sagte ein Sprecher. Gegebenenfalls müsse hier eine Ausnahmegenehmigung eingeholt werden, hieß es vonseiten der Ratsmehrheit

