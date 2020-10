Hannover

Hochzeitsfreuden und Scheidungsschmerz liegen bei Hannovers Paaren dicht beieinander: 1884 Verliebte schlossen im vergangenen Jahr den Bund fürs Leben – und geschieden wurden 1238 Ehen. Damit belegt die niedersächsische Landeshauptstadt im bundesweiten Vergleich der „Scheidungshauptstädte“ den dritten Platz – hinter Leverkusen und Gera. Zu diesem Ergebnis kommt die Onlineplattform Betrugstest.com, die sich auf die Qualitätskontrolle von Dating-Webseiten, virtuellen Brokern und Glücksspielanbietern spezialisiert hat.

Leverkusen ist „Scheidungshauptstadt“

Offenbar fallen für die Analysten auch Ehebruch und Seitensprünge unter die Betrugsdelikte. Sie haben die 100 größten deutschen Städte daraufhin unter die Lupe genommen, wo es die meisten Scheidungen gibt – gemessen an der Zahl der neuen Eheschließungen. Die Quote in Hannover liegt demnach bei 0,66 Scheidungen pro Heirat. Gera bringt es auf einen Wert von 0,72. Leverkusen rankt an der Spitze mit 0,74, wobei in der nordrhein-westfälischen Stadt mit ihren knapp 168.000 Einwohnern im Verhältnis natürlich deutlich seltener geheiratet wird als in der etwa dreimal so großen Hauptstadt Niedersachsens. In Leverkusen stehen 602 Eheschließungen 445 gesetzliche Trennungen gegenüber.

Glückliche Paare in Göttingen

Am meisten Zukunft haben offenbar Ehen in Göttingen. Verheiratete Paare mussten sich dort im vergangenen Jahr statistisch gesehen die geringsten Sorgen um eine Trennung machen: Auf eine Ehe fielen nur 0,12 Scheidungen, was der Uni-Stadt einen in diesem Fall rühmlichen letzten Platz im Ranking einbringt. 1363 Ehen wurden in Göttingen geschlossen, 162-mal hielt der Bund fürs Leben nicht. Mit den zweitstabilsten Ehen kann Würzburg aufwarten, wo auf 781 Hochzeiten 126 Eheannullierungen kamen – was einer Quote von 0,16 entspricht. In Hannovers Nachbarkommune Hildesheim standen einer Eheschließung mit 0,17 im Verhältnis die drittwenigsten Scheidungen gegenüber. 1230 Paare gaben sich in der Domstadt das Jawort, 211 reichten die Scheidungspapiere ein.

Metropolen mit hoher Scheidungsquote

Während der Schnitt aller untersuchten Städte bei 0,38 Scheidungen pro Eheschließung liegt, ist der Scheidungswille in Deutschlands Metropolen überdurchschnittlich: Mit Quoten von 0,51 ( Hamburg), 0,41 ( München) und 0,4 ( Berlin) kommt es vergleichsweise häufig zur Auflösung des Ehevertrags. Von den deutschen Millionenstädten scheint Köln mit einem Wert von 0,34 die treuesten Ehepartner zu haben: Auf 5808 Hochzeiten fielen hier im letzten Jahr 1954 eheliche Trennungen.

