Hannover

Sie hoffen weiterhin auf gutes Wetter: Mehr als 30 Führungskräfte aus der Region Hannover bewältigen derzeit die Wege zum nächsten Termin, zum Arbeitsplatz und wieder nach Hause ausschließlich mit Rad, E-Bike, Bus und Bahn. Die Vertreterinnen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft beteiligen sich auf diese Weise am Experiment der Initiative „Hannover bewegt sich – Mobilität neu denken“. Zwei Wochen lang nutzen sie für Strecken unter zehn Kilometern keine Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Unter ihnen ist zum Beispiel Maike Bielfeldt, Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer. Sie fährt nun mit einem E-Bike zur Arbeit – und erkundete am Wochenende damit auch gleich die Eilenriede. „Es macht mir Spaß“, schrieb Bielfeldt auf ihrem Instagram-Kanal. Auch am Montag war sie wieder auf dem Fahrrad unterwegs, auch wenn das ganz schön kalt gewesen sei.

Auch Hartwig von Saß von der Deutschen Messe probierte das am Donnerstag geliehene E-Bike gleich aus. „Nach zwei Stunden in der Eilenriede ging aber die elektronische Unterstützung nicht mehr. Das passierte leider immer wieder.“ Gerade weil der Akku und der Motor schwer sind, mache das Fahren dann wenig Freude. Also tauschte er das E-Bike gegen ein konventionelles Fahrrad – nun radelte damit auch gleich zum Zahnarzt. „Dorthin wäre ich sonst vermutlich mit dem Auto gefahren.“ Die Aktion mache ihm Spaß. „Das Fahrrad ist das beste Fortbewegungsmittel in der Stadt“, sagt von Saß. „Ich hoffe, dass die Aktion dazu beiträgt, dass Autofahrer mehr Verständnis für die Sicherheit von Radfahrern entwickeln.“

Zapreva wünscht sich gemeinsame App für Buchung

Zu den Teilnehmerinnen gehört auch Susanna Zapreva, Vorstandsvorsitzende von Enercity. „Im Wesentlichen bin ich aus zwei Gründen dabei: Klimaschutz und Gesundheit“, sagt Zapreva. „Ich freue mich, den urbanen Raum Hannover noch mehr vom Fahrradsattel aus zu erkunden als sonst.“ Die Mobilitätswende, so Zapreva, sei kein Mobilitätsende. „Die emissionsfreie Mobilität von morgen besteht aus einem Antriebsmix. Je nach Erfordernis werden wir uns zu Fuß, mit dem Fahrrad, per Bus und Bahn oder mit E-Auto, E-Bike und E-Scooter bewegen – zumindest in der Stadt.“ Wichtig sei die unkomplizierte Nutzung im Alltag zum Beispiel mit nur einer App, über die man alle Verkehrsmittel schnell und einfach buchen kann.

Das Experiment „Hannover bewegt sich“ läuft noch bis zum 6. Mai. Anschließend tragen die Beteiligten ihre Erfahrungen zusammen.

Jan Sedelies