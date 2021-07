Hannover

Zu hoher Wasserverbrauch und zu viel Lärm beim Planschen? Die Stadt Hannover und der Bezirksverband der Kleingärtner wollen die Größe von Pools auf den Parzellen künftig beschränken. Die Besitzer der Becken, die teils viel Geld in ihre Anlagen investiert haben, wehren sich dagegen – und wollen notfalls klagen. Und die Diskussion weitet sich inzwischen auf Gartenpools ganz Allgemein aus. Wie schädlich sind die tatsächlich für die Umwelt, was spielt außerdem ein Rolle? Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wie groß sind eigentlich Gartenpools?

Das Angebot bei den mobilen Pools reicht vom aufblasbaren Fußplanschbecken, in dem das Wasser nur einige Zentimeter hoch steht, bis zum mehr als 70.000 Liter fassenden, zehn Meter langen und fünf Meter breiten mit Gestänge aufgestellten Schwimmbecken. Wasserbecken mit mehr als einem Meter Höhe und mehr als 100 Kubikmeter Inhalt sind in Niedersachsen genehmigungspflichtig. In Kleingärten sind fest in die Erde eingelassene Swimmingpools nicht erlaubt. Die Stadt Hannover möchte die Pools in Kleingärten auf einen Durchmesser von 2,50 Meter und eine Wassertiefe von 60 Zentimetern begrenzen. Nach Angaben eines Stadtsprechers dominieren in Hannover die handelsüblichen Pools, von sogenannten Easypools (Beckenrandhöhen bis 1,25 Meter, bis 15,5 Kubikmeter Volumen) bis hin zu Frame-Pools mit rund 55 Kubikmeter Volumen.

Poolnutzer sehen sich dem Vorwurf ausgesetzt, Wasserverschwender zu sein. Wieso?

Angesichts des Klimawandels und besonders in Zeiten extremer Trockenheit gehe der Spaß Einzelner auf Kosten der Allgemeinheit, meinen etwa Teile der Umweltorganisation BUND. Sebastian Schönauer, Sprecher des BUND-Arbeitskreises Wasser, sagt: „Nach unserer Meinung müsste das viel besser geregelt werden.“ Verschwendet werde Wasser vor allem dann, wenn Pools ständig neu befüllt würden und das Brauchwasser ungenutzt entsorgt werde. Auch ein Teil der Kleingärtner befürchtet eine Verknappung des Wassers, das für die Pflanzen dringend gebraucht werde.

Pools finden sich in Hannover in vielen Kleingärten, wie hier in Limmer. Quelle: Michael Wallmüller

Geht es dabei um Trinkwasser?

Nach Angaben ihres Bezirksverbandes in Hannover pumpen die Kleingärtner in der Regel das Wasser aus eigenen Gartenbrunnen. Alte Gartenpumpen genießen Bestandsschutz, eine Neuinstallation müssen Pächter bei der Region anzeigen, sei kann untersagt werden. Wo keine Gartenbrunnen möglich sind, wie am Lindener Berg, werde für die Pools Trinkwasser genutzt. Gerade die verbreitete Nutzung eigener Brunnen kann nach Einschätzung der Stadtverwaltung Hannover zu Wasserknappheit führen. Diese reichen oftmals in die oberflächennahen wasserführenden Schichten zwischen sieben und neun Meter Tiefe. „Es ist vorgekommen, dass in Kleingartenanlagen in den besonders trockenen Sommern diese Schichten temporär versiegten aufgrund des hohen Bedarfes an Wasser für Bewässerung der Kulturen sowie auch für eine zunehmende Anzahl Pools“, sagt ein Stadtsprecher. Auch die Ressourcen für Trinkwasser seien endlich; es dürfe nicht in Gärten verschwendet werden.

Betreiber sagen, eine Poolfüllung reiche für eine ganze Saison. Stimmt das so?

Viele Nutzer argumentieren, beispielsweise dauerndes Rasensprengen trage erheblich mehr zur Wasserknappheit bei. Die großen Pools, die mit Sandfilterpumpen und chemischen Reinigungsmitteln sauber gehalten werden, müssten nur einmal zu Beginn der Badesaison befüllt werden. Die Praxis allerdings sieht zum Teil anders aus: Die Pools verlieren Wasser beim Schwimmen und Planschen. Bei bestimmten Modellen führen Fehlkonstruktionen dazu, dass beständig Wasser verloren geht. Hinzu kommen Bedienungsfehler. Eine falsche Dosierung des zur Reinhaltung zugefügten Chlors etwa kann zu Grünfärbung und kompletter Neubefüllung mit wiederum Tausenden Litern Wasser führen. Unbehandeltes Wasser in kleinen Fußplanschbecken dagegen verdreckt schnell und wird spätestens nach einigen Tagen ausgewechselt; dieses nicht chemisch belastete Wasser kann aber noch zum Bewässern des Gartens verwendet werden.

Fast ist der Eindruck entstanden, in jedem Garten stehe inzwischen ein Pool. Gibt es Zahlen?

Die Zahl der Pools ist besonders seit Corona stark gewachsen, Lieferengpässe waren die Folge. Mangels Reisemöglichkeiten wollten viele Familien sich den Badespaß in den eigenen Garten holen. Günstige Angebote etwa in Baumärkten und bei Discountern führen zudem dazu, dass die Pools bezahlbar geworden sind. Statistiken dazu gibt es nicht. Im Bezirk hannoverscher Kleingärtner, wo das Thema derzeit diskutiert wird, ist die Zahl nach Angaben von Vizepräsident Reinhard Martinsen immer noch überschaubar. „Viele Familien bauen die Pools nur für ein paar Jahre auf, wenn die Kinder klein sind“, sagt er. Die rund 20.000 Kleingärten machen mit einer Fläche von mehr als 1000 Hektar fast 5 Prozent des Stadtgebietes aus und sind damit ein wesentlicher Bestandteil der Grünflächen.

Pool-Besitzer müssen nicht nur an den Stromanschluss für die Pumpe, den Filter und an die Sicherheit denken. Quelle: Patrick Pleul, dpa (Archiv)

Zu Umweltbelastungen gehören Lärmemissionen. Wie verhält es sich mit Krach rund um Pools?

Spielen, Toben und Rufen von Kindern ist rechtlich nicht als klassischer Lärm einzustufen. Laut Bundesgerichtshof müssen Nachbarn ihn aber nicht unbegrenzt ertragen. Die auf Kleingartengeländen übliche Mittags- und Wochenendruhe gilt speziell für Kindergeschrei nicht, wie Martinsen sagt – die Gartenordnung bezieht sich auf laute Maschinen. Er freue sich darüber, wenn jüngere Familien Kleingärten nutzen. Pools oder auch Trampoline seien eine Möglichkeit aktiver Erholung. Mobile Pools seien im Übrigen nicht so groß, dass sie die im Bundeskleingartengesetz vorgeschriebene gärtnerische Nutzung – auf einem Drittel der Fläche – beeinträchtigten.

Das Wasser der meisten Gartenpools wird mit Chlor, Kupfersulfat und anderen chemischen Mitteln sauber gehalten. Wie schädlich ist das für die Umwelt?

In der Theorie bleiben die chemischen Zusätze die Saison über im selben Wasser. Im Herbst reiche es, den Pool ein paar Tage ohne Bedeckung stehen zu lassen. Das Chlor verdampfe dann unschädlich. In der Praxis allerdings lassen viele Besitzer das Wasser in den Boden ab, auch zwischendurch wird mal der Stöpsel gelöst. Nach Einschätzung des Naturschutzbundes Nabu ist Poolwasser eine Gefahr für Grundwasser und Bodenlebewesen. Die Biozide töteten Pilze, Algen und Bakterien nicht nur im Poolwasser, sondern auch im Boden. Die Bodenorganismen wiederum sind Nahrungsgrundlage etwa für Regenwürmer, die wesentlich zur Fruchtbarkeit des Bodens beitragen. Darüber hinaus werden viele Pflanzen von bodenlebenden Bakterien und Pilzen mit Nährstoffen versorgt. Chemikalien im Poolwasser zur Steuerung des Säuregehalts, Flockungsmittel, Desinfektionsmittel und andere Biozide dürften nach Einschätzung des Naturschutzbundes nicht in die Umwelt gelangen. Die Stadt Berlin stuft Poolwasser entsprechend als Schmutzwasser ein, das über die Kanalisation entsorgt oder, wo das nicht geht, mit einem Spezialfahrzeug abgepumpt werden muss.

Wie ist es mit dem Material, aus dem der Pool besteht?

Gartenpools hinterlassen, wenn sie nicht mehr genutzt werden, Berge von Plastikmüll. Hersteller verwenden neben Stahl – für die Ständer – gern PVC-Verbindungen. Hart-PVC ist sehr stabil und verwittert nicht. Schwimmbecken aus Hart-PVC haben den Vorteil, dass sie durch das Material bereits freitragend sind. Wenn der Pool nicht mehr gebraucht wird, verrottet der Kunststoff allerdings auch nicht. Weich-PVC, wie er etwa für sogenannte Qickup-Pools mit aufblasbaren Luftringen verwendet wird, hat andere Nachteile: PVC-Weichmacher hat das Umweltbundesamt schon in Boden, Luft und Wasser nachgewiesen, die Behörde stuft sie als gesundheitsgefährdend ein.

Lesen Sie auch Kleingärten in Hannover: Stadt will Pools auf Grundstücken verbieten

Gibt es Positives in der Umweltbilanz?

Als positiv für die Umwelt führen Poolnutzer an, dass sie sich im eigenen Garten erholen und in dieser Zeit auf Fahrten mit dem Auto zu weiter entfernten Zielen verzichten.

Von Gabriele Schulte