Hannover

Zwei hannoversche Gymnasien sind für innovative, schulübergreifende Projekte mit dem eTwinning-Qualitässiegel ausgezeichnet worden.

Die Ricarda-Huch-Schule in der List wurde für ein Projekt zu Mythen und Volksmärchen geehrt. Schülerinnen und Schüler der Altersklasse 14 bis 19 Jahre haben sich mit dem Thema „Europäische Sagen“ beschäftigt. Jeder kenne in Deutschland Märchen wie Rotkäppchen, Hänsel und Gretel oder Frau Holle, heißt es in einer Mitteilung der Kultusministerkonferenz. „Doch wer hat schon mal von der rumänischen Wasserfee gehört oder von den Hexen am sagenumwobenen Berg Klek in Kroatien?“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Europäische Geschichten nacherzählt

Die Jugendlichen hätten zusammen mit Schülern aus Kroatien, Italien, Polen, Rumänien und der Türkei Geschichten ausgewählt, nacherzählt und in gemischtnationalen Teams eigene fantasievolle Versionen verfasst.

Europaschule ist die Schillerschule seit Sommer 2020 – hier überreicht Kultusminister Grant Hendrik Tonne die Auszeichnung an Schüler und Schulleiterin Beate Günther. Nun trägt die Schule auch das eTwinning-Siegel. Quelle: Samantha Franson (Archiv)

Die Kleefelder Schillerschule wurde gleich für zwei Projekte ausgezeichnet. Einmal sind Schülerinnen und Schüler der Altersklasse zehn bis 18 Jahre dem Thema Wasserknappheit nachgegangen. „Wenn ein Wassertropfen sprechen könnte – welche Geschichte würde er uns erzählen?“, lautete die Frage. Die Schüler drehten dazu einen animierten Stop-Motion-Film. Daran beteiligt waren auch Schüler aus Frankreich, Italien, Spanien, Schweden, Polen und Serbien.

Projekt zum Thema Rassismus

Gemeinsam mit einer Partnerschule aus Schweden haben sich zudem 14- bis 16-Jährige der Schillerschule mit dem Thema Rassismus befasst. Auf der Grundlage des Jugendromans „Das absolut wahre Tagebuch eines Teilzeitindianers“ recherchierten sie die Geschichte und Gegenwart der amerikanischen Ureinwohner.

Die Hauptfigur des Buchs, ein 14-Jähriger, will sein Reservat verlassen und versucht, seinen Platz zwischen zwei Gesellschaften zu finden. Wie schwierig dies für Menschen aus anderen Kulturen auch in Deutschlande ist, wollten die Jugendlichen herausfinden. Sie verfassten Essays, erstellten Onlinepräsentationen und produzierten Audiobeiträge.

Von Saskia Döhner