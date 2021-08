Hannover

Die Idee kam Christina Scherer und Marina Matthiesen im Lockdown. „Uns hat das Essengehen gefehlt“, sagt Marina Matthiesen. „Aber weil ja alle Restaurants geschlossen waren, haben wir die Gerichte unserer Lieblingsrestaurants einfach selbst nachgekocht“. Die Rezepte ihrer nachgekochten Kreationen veröffentlichen sie mit liebevoll zusammengestellten Fotos und Texten auf ihrem Blog Hannover Eats. Über 40 Rezepte haben sie schon in der eigenen Küche interpretiert. Die beiden Freundinnen kennen sich seit 15 Jahren und kochen leidenschaftlich gerne zusammen üppiges Essen in ihrer Freizeit. Inzwischen stellen ihnen sogar die Restaurantbetreiber die Originalrezepte zur Verfügung.

Christina Scherer und Marina Matthiesen backen und kochen für ihren Foodguide ,,Hannover Eats'' die Rezepte ihrer Lieblingsrestaurants aus Hannover nach. So wie diese Macarons von der Patisserie Élysée. Quelle: Frank Wilde

So hat ihnen zum Beispiel das Restaurant und Café The Wild Duck die genaue Anleitung für die „Barbarie-Entenbrust mit Sesam-Blumenkohl, Karotten aus dem Ofen und Teriyaki“ überlassen. Auch vegane Rezepte findet man auf der Website – wie das Originalrezept des gelben Currys auf vietnamesische Art von Tru Story. In den Sozialen Medien kommt „Hannover Eats“ gut an. „Tru Story ist phänomenal gut! Und das hier sieht traumhaft aus“, schreibt jemand auf Instagram. Die Website werde gut besucht, sagen die beiden, sogar aus Südafrika und den USA. Überwiegend kommen ihre Besucher aber aus Hannover.

Auf der Internetseite ihres Foodguides „Hannover Eats“ veröffentlichen die Freundinnen und Kolleginnen alles, was Hannovers Restaurants, Cafés und Bars zu bieten haben – von Herzhaftem über Süßes bis hin zu Cocktails. Darunter finden sich ihre eigenen Interpretationen von aufwändigen Macarons aus der Patisserie Élysée, dem „Linden Mule“ der Probierbar, dem „Kommando Kürbis“ von Tenshi und ihrer Interpretation der „Green Cream Shrimp Bowl“ von MALOA Poke Bowl, der türkischen Linsensuppe „Mercimek Çorbası“ von bona‚me, dem „Ziegenkäse-Ravioli in Honig-Rosmarin-Butter“ von List:ich und der „Raw Carrot Cake“ von Apartment Bowls. Egal, ob man auf der Suche nach einem bekannten Gericht ist oder ein neues Lokal entdecken will – „Hannover Eats“ lädt zum Stöbern ein.

Das Ziel der beiden ist es, jedes Restaurant in der Stadt auszuprobieren. „Wir haben dadurch so viele tolle Restaurants entdeckt und tolle Kontakte mit Lokalbesitzern und anderen Foodbloggern geschlossen“, sagt Marina Matthiesen. Zu ihren neuen Entdeckungen zählt unter anderem das Tropeano Di-Vino in Kirchrode. Die Freundinnen sind stolz darauf, dass die Lokale mittlerweile sogar ihre Beiträge teilen.

Den Blog betreiben die beiden neben ihrem Hauptberuf im Marketing und Vertrieb. Trotzdem haben sie sich vorgenommen, jede Woche ein neues Rezept zu veröffentlichen. „Es geht uns nicht darum, dass die Leute nicht mehr essen gehen“, sagt Marina Matthiesen. Christina Scherer stimmt ihr zu: „Die wenigsten werden es nachkochen.“ Ihnen sei die Symbiose der Leidenschaft zum Essengehen und dem Selbstkochen wichtig.

Von Lisa Eimermacher