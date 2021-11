Oststadt

Er gilt als eine der wichtigsten Künstlerpersönlichkeiten Hannovers, das Sprengel Museum hütet die weltweit wichtigste Sammlung seiner Werke. Jetzt erinnert eine Stadttafel in der Rumannstraße an Kurt Schwitters. Aufgestellt wurde sie vor seinem Geburtshaus; ein kurzer Text erläutert Leben und Werk des berühmten Künstlers. Auf der Rückseite ist sein wohl bekanntestes Gedicht zu lesen, „An Anna Blume“.

Geboren in der Rumannstraße: Kurt Schwitters. Quelle: Ernst Schwitters

Möglich wurde die Installation der Tafel durch eine Geldspende des pensionierten Physikprofessors Walter Selke, der selbst in der Rumannstraße aufgewachsen ist. Der Historiker Christian Heppner vom Stadtarchiv hatte geholfen, das Geburtshaus zu ermitteln. Bei der Aufstellung der Tafel waren neben Bezirksbürgermeisterin Cornelia Kupsch auch Gwendolen Webster und Hansotto Schwacke von der internationalen Kurt-Schwitters-Gesellschaft sowie Isabel Schulz, Geschäftsführerin der Kurt-und-Ernst-Schwitters-Stiftung, zugegen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wichtiger Künstler seiner Zeit

Kurt Schwitters, geboren 1887, zählte als Maler, Bildhauer, Zeichner und Dichter zu den vielseitigsten und wichtigsten Künstlern seiner Zeit. Mit seiner „MERZ-Kunst“, die zwischen den Stilrichtungen Dada und Konstruktivismus changierte, schuf er ein eigenes Genre. In der NS-Zeit musste er emigrieren, er starb 1948 in England. Sein Grabstein auf dem Engesohder Friedhof trägt den Spruch „Man kann ja nie wissen“.

Erinnert an einen bedeutenden Künstler: die Stadttafel in der Rumannstraße. Quelle: Samantha Franson

Seit den Sechzigerjahren kennzeichnen Stadtttafeln in Hannover besondere Orte und erinnern an bedeutende Persönlichkeiten. Vor Schwitters früherem Wohnhaus in der Waldhausenstraße erinnern seit 2015 Stolpersteine im Gehwegpflaster an den Künstler und seinen Sohn Ernst.

Von Simon Benne