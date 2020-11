Hannover erkunden in Corona-Zeiten: Freizeittipps für den Teil-Lockdown

Hannover

Museen zu, Sporthallen dicht, Theater und Restaurants geschlossen. Für die Freizeitgestaltung müssen während des Teil-Lockdowns Alternativen her. Beliebt, und vor allem erlaubt, sind Aktivitäten an der frischen Luft. Am Maschsee und in der Eilenriede ist es mitunter bei gutem Wetter schon voll geworden. Doch es gibt auch viele andere Möglichkeiten, seine freie Zeit in Hannover trotz der Corona-Krise zu genießen.

Reiten, Discgolf und Tischtennis

Ponyreiten mitten in der Stadt? Das geht im Reitstall Stolberg in der Lindemannallee 27. Kinder ab drei Jahren dürfen hier auf einem Pony durch das Gelände „Alte Bult“ reiten, wenn eine erwachsene Begleitperson, die Erfahrung mit Ponys hat, das Tier führt. Unter der Woche ist das Reiten ab 15 Uhr bis Anbruch der Dunkelheit möglich, am Wochenende ab 11 Uhr. Die Kinder sollten einen Fahrrad- oder Reithelm mitbringen und feste Schuhe tragen. Eine halbe Stunde kostet 7 Euro, eine Viertelstunde 4 Euro.

Discgolf ist eine Mischung aus Frisbee und Golf. In Hannover gibt es zwei große, öffentlich zugängliche Plätze: der Discgolf-Parcours in Roderbruch-Nord und einer in Vahrenheide. In Roderbruch-Nord können Interessierte sich unter anderem beim Nachbarschaftstreff Spielarkaden melden, um die Scheiben zum Spielen auszuleihen. In Vahrenheide verleiht beispielsweise der Spielpark Holzwiesen insgesamt neun Sets aus je drei Wurfscheiben. Jedes dieser Sets können drei Personen gleichzeitig nutzen, da auch Markierungen für die Würfe der einzelnen Mitspieler enthalten sind. Der Spielpark ist unter der Woche von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Es ist aber auch möglich, die Wurfscheiben übers Wochenende – oder nach vorheriger Absprache außerhalb der Öffnungszeiten – auszuleihen. Grundsätzlich ist der Verleih an beiden Standorten gratis, allerdings müssen 20 Euro Pfand hinterlegt werden.

Discgolf ist nur eine von vielen Freizeitaktivitäten, die in Hannover trotz Corona möglich sind. Quelle: Daniel Junker

Tischtennis ist sicherlich weitaus bekannter als Discgolf, und in Hannover gibt es viele Platten, auf denen an der frischen Luft gespielt werden kann. Schläger und Ball muss hier zwar jeder selbst mitbringen, aber einmal gekauft steht langen Partien nichts mehr im Wege. Tischtennisplatten findet man beispielsweise am Wakitu-Spielplatz in der Eilenriede, auf dem Moltkeplatz oder bei den Bolzplätzen Küchengarten.

Fahrradtouren durch Stadt und Land

Am Maschsee ist schon zu viel los? Dann können Sie sich stattdessen auf eine 25 Kilometer lange Tour durch das Stadtgebiet von Hannover begeben. Der Julius-Trip-Ring wurde nach Hannovers erstem Gartenbaumeister benannt – und führt entsprechend durch die grünen Zonen der Stadt. Als Start und Ziel eignen sich beispielsweise die Herrenhäuser Gärten oder der Pferdeturm. Eine ausführliche Wegbeschreibung finden Sie hier.

Mit 26 Kilometern hat eine Route durch Hannovers Süden eine ähnliche Länge. Als Startpunkt eignet sich das Nordufer am Maschsee. Am Anfang führt die Strecke auf dem Karl-Thiele-Weg am Westufer des Sees entlang. Weitere Stationen sind die Leinemasch, Ricklingen, Döhren, Kronsberg und Seelhorst. Die Route führt durch die Stadt und dennoch durchs Grüne – und vor allem am Anfang fährt man auch viel am Wasser entlang.

Wem diese beiden Routen zu kurz sind, der kann stattdessen Teile des Grünen Rings radeln – oder die rund 80 Kilometer an einem Stück fahren. Der Weg führt unter anderem durch Laatzen, Langenhagen und Garbsen und ist durch blaue Markierungen gekennzeichnet. Das besondere an dieser Route: Rund 50 Mal kommt man an Wasser vorbei oder überquert es. Als Startpunkte eignen sich beispielsweise die Schleuse in Anderten, wo der Weg parallel zum Mittellandkanal am westlichen Ufer verläuft oder der S-Bahnhof Langenhagen-Mitte.

Auch der ADFC bietet eine ganze Reihe an Touren an – die der Verein eigentlich im Rahmen des Stadtradelns als Gruppenevents durchführt. Da diese aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr ausgefallen sind, hat der ADFC die Touren online veröffentlicht. Eine Beschreibung der Strecken gibt es nicht, dafür aber gpx-Tracks, die man sich für das Navigationssystem von der Website des ADFC herunterladen kann.

Auch kühle November-Tage eignen sich für eine Radtour in und um Hannover. Quelle: Louisa Döner

Radverleih: Von Lastenrad bis zum E-Bike

Wem lange Strecken auf dem normalen Fahrrad zu anstrengend sind, der kann sich für eine Tour durch die Region Hannover auch mal ein E-Bike leihen. Dieses Angebot hat zum Beispiel Radwechsel im Programm. Für 20 Euro am Tag oder 50 Euro an drei Tagen kann man die Pedelecs testen. Der Akku reicht etwa 50 bis 90 Kilometer weit.

Wer Lust hat, kann auch mal ausprobieren, wie sich ein Lastenrad fährt. Mit der gemeinsamen Initiative Hannah von ADFC und Velogold kann man sich beim ADFC kostenlos für ganze Tage oder über Stadtmobil gegen eine geringe Gebühr stundenweise ein Hannah- Lastenrad ausleihen. Die 40 Räder sind an über 30 Stationen in Hannover und im Umland verteilt. Besonders praktisch in der kalten Jahreszeit: Die Auslastung liegt laut eines Mitarbeiters von „Hannah“ derzeit nur bei 70 bis 80 Prozent. Lange Wartezeiten entfallen somit. Wer ein Lastenrad nutzen möchte, muss sich vorab kostenlos unter hannah-lastenrad.de registrieren.

40 Hannah-Räder sind in der Region verteilt – und jetzt im Herbst auch meist ohne Wartezeit zu haben. Quelle: HAZ

Zu Fuß unterwegs in der Stadt und im Umland

Auch zu Fuß gibt es in Hannover viel zu entdecken. Lohnenswert ist unter anderem der Rote Faden, der auf 4,2 Kilometern an 36 Sehenswürdigkeiten vorbeiführt – und sicher auch für Hannover-Kenner noch einige neue Erkenntnisse zu bieten hat. Warum die Route bei ihrer Erfindung vor fast 50 Jahren eine anarchische Idee war, lesen Sie hier.

Grüner wird es in der Eilenriede oder im Tiergarten. Wer diese Gebiete schon in und auswendig kennt, der sollte vielleicht ins Umland fahren: Auf dem Moorerlebnispfad Resse nördlich von Hannover kann man das Moor hautnah erleben. Auch der Altwarmbüchener See lädt zu einem Spaziergang ein.

Für Bergliebhaber ist der Deister ein schönes Ziel. Um auf den Europäischen Fernwanderweg E1 zu gelangen, der in Nord-Süd-Richtung durch den Gebirgszug führt, eignet sich als Startpunkt beispielsweise der S-Bahnhof Egestorf. Als Ziel könnte Bad Nenndorf dienen, von wo aus die S-Bahn einen zurück in die Stadt bringt. Diese Route ist rund 18 Kilometer lang.

Wer im Deister lieber einen Rundweg laufen möchte, für den könnte die Route durch das Bullerbachtal etwas sein. Der Weg startet in Barsinghausen am Parkplatz des Naturfreundehauses und ist zwischen 7 und 16 Kilometern lang – je nachdem, welche Schlenker oder Abkürzungen man wählt.

Raus in die Natur: Das Bullerbachtal in Barsinghausen. Quelle: Carola Faber

Im Park der Sinne in Laatzen können Besucher auf ihrem Spaziergang ihre Sinnesorgane näher kennenlernen. An 30 Stationen geht es ums Sehen, Fühlen, Riechen, Schmecken und Hören. Der Park ist täglich bis Einbruch der Dunkelheit geöffnet. Und trotz Corona hat auch das Café geöffnet – mit Getränken und Speisen zum Mitnehmen. Die Öffnungszeiten sind freitags ab 12 Uhr und am Wochenende ab 10 Uhr. Um 18 Uhr macht das Café an allen drei Tagen zu.

Spielparks und Spielplätze

446 Spielplätze gibt es in Hannover – und anders als im Frühjahr sind sie dieses Mal nicht geschlossen. Besondere Plätze gibt es viele: auf dem Spielplatz „Mönchekamp“ in Wettbergen an der Ecke Auf dem Sohlorte/Traute-Martin-Weg erwartet die Kinder ein großes Gelände mit märchenhafter Atmosphäre. Der „Bothfelder Anger“ bei der IGS Bothfeld bietet unter anderem eine Seilbahn. Diese gibt es auch auf dem Spielplatz Welfengarten, der nahe der Leibniz-Universität gelegen ist. Dort sorgen zudem eine Rundschlaufschaukel und eine Kletterburg für ordentlich Bewegung. Und warum nicht mal einen Platz ausprobieren, den die Kinder noch nicht kennen?

Auch Spielparks sind trotz Corona weiterhin geöffnet, allerdings mit Einschränkungen. Das pädagogische Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen sechs und vierzehn Jahren. Elf Spielparks sind auf das Stadtgebiet verteilt. Gruppenangebote wie gemeinsames Kochen müssen derzeit allerdings ausfallen.

Von Thea Schmidt