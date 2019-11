Die Schäden am Fahrradweg neben der Wülferoder Straße in Hannover-Wülferode sind ausgebessert worden. Allerdings kritisieren die Bezirksratspolitiker, dass die Sanierung eher lieblos ausgeführt worden ist – „aus Löchern wurden Huckel“. Für Autofahrer gilt an dieser Stelle nun Tempo 50.