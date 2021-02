Hannover

Die Impfkampagne gegen Covid-19 bekommt in Hannover neuen Schub. Stadt- und Regionsverwaltung, Betreiber des Impfzentrums auf dem Messegelände, erwarten Lieferungen von Impfstoffen im Umfang von insgesamt knapp 94.000 Dosen. „Wir sehen ein wenig Licht am Ende des Horizonts“, sagte Feuerwehrchef Dieter Rohrberg am Mittwoch im Finanzausschuss des Rates. Bereits am Mittwoch seien erste Kartons mit Impfampullen eingetroffen. Die Feuerwehr Hannover ist zuständig für den Betrieb des Impfzentrums in der Messehalle 25.

Hannover bekommt erstmalig Astra-Zeneca-Impfstoff

Erstmalig bekommt Hannover eine Lieferung des Unternehmens Astra Zeneca. Insgesamt 44.700 Dosen sollen bis Anfang März in Hannover eintreffen. Der Impfstoff des Unternehmens hat den Vorteil, dass er nicht wie andere Impfstoffe bei extrem niedrigen Temperaturen gelagert werden muss. Er wird jedoch nur an Unter-65-Jährige verabreicht, weil die Wirksamkeit für ältere Menschen umstritten ist. Zudem soll Hannover eine Lieferung des Impfstoffs der Firma Biontech im Umfang von 49.000 Dosen bis Ende März bekommen.

Ambulante Plfegedienste sollen geimpft werden

In der Messehalle 25 sollen in der kommenden Woche die Kapazitäten hochgefahren werden, sodass mehr als 1500 Impfungen pro Tag möglich werden. „Wir wollen aber auch die Hausärzte einbinden“, sagt Rohrberg. Zuvor müssten jedoch die Hausärzte selbst geimpft werden. Auch in den Krankenhäusern gingen die Impfungen voran, sagt der Feuerwehrchef. Zudem plane man, 6500 Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes gegen Covid-19 zu impfen.

Alle Menschen in Alten- und Pflegeheimen erstmalig geimpft

Die Menschen in allen 170 Alten-und Pflegeheimen in der Region Hannover haben jetzt eine Erstimpfung bekommen. „Bereits 30 Prozent der Heimbewohner haben eine zweite Impfung erhalten“, sagt Kämmerer Axel von der Ohe (SPD), verantwortlich für den Betrieb des Impfzentrums. Mit den neuen Lieferungen sei man jetzt gerüstet für die kommenden Wochen und Monate.

Von Andreas Schinkel