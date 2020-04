Hannover fordert Corona-Hilfe von Bund und Land

Hannover

Die Corona-Krise wird Hannover finanziell schwer treffen – ohne dass die seit Jahrzehnten über ihren Verhältnissen lebende Stadt einen Puffer hätte, um das Defizit aufzufangen. Der Rat hat daher jetzt mit großer Mehrheit eine Resolution beschlossen, in der um Staatshilfe für die Kommunen gebeten wird.

Zuschuss von mindestens 350 Euro pro Einwohner gefordert

Über fast alle Parteigrenzen hinweg fordern die Ratsleute einen Zuschuss für die Corona-Sonderlasten in Höhe von 350 Euro pro Einwohner, bei einer länger anhaltenden Krise müssten es eher 500 Euro sein. Zudem müssten Bund und Länder 2020 auf ihre Anteile an der Gewerbesteuer verzichten, weil dies die Haupteinnahmequelle der Kommunen sei, heißt es weiter in der Resolution. Schließlich müssten Bund und Länder ein Investitionsprogramm für die Kommunen in Höhe von 25 Milliarden Euro auflegen und Altschulden tilgen.

Einigkeit der Parteien

SPD-Fraktionschef Lars Kelich sagte, der Staat müsse dafür sorgen, dass die Kommunen nicht handlungsunfähig würden in der Krise. Grüne, FDP, Linke und Piraten im Rat stimmten dem gemeinsamen Vorschlag zu.

Die AfD war gar nicht erst gefragt worden, ob sie die Resolution mit entwerfen wollte. Fraktionschef Sören Hauptstein meinte, die Forderung sei „unseriös“, so lange man nicht selbst ein Sparprogramm aufgelegt habe. Da erntete er sogar Widerspruch von Gerhard Wruck von den ebenfalls rechtspopulistischen „Hannoveranern“. Er sei zwar ein Gegner der Corona-Auflagen des Bundes, sagte Wruck, „aber wer die Musik bestellt, soll sie auch bezahlen“. Die Resolution ist Teil einer bundesweiten Kampagne von Kommunen.

Von Conrad von Meding