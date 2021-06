Hannover

Die Stadt will im Spätherbst beginnen, Schottergärten aufzuspüren und deren Besitzer zunächst zu ermahnen, bei Uneinsichtigkeit aber auch gegen sie vorgehen. Die gerne als „Gärten des Grauens“ apostrophierten Vorgärten sind in Niedersachsen schon lange verboten, was bisher aber selten geahndet wurde.

Faltblatt zu Schottergärten

Baudezernent Thomas Vielhaber kündigte jetzt im Bauausschuss des Rates an, zunächst eine Aufklärungskampagne zu starten. Gemeinsam mit der Grünflächenverwaltung haben die Stadtplaner ein Faltblatt entwickelt, das künftig regelmäßig allen Baugenehmigungen beigelegt werden soll. „Schottergärten haben negative Auswirkungen auf Umwelt und Biodiversität“, sagte Vielhaber. Ihre Zahl nehme bundesweit zu, weil Hauseigentümer oft glaubten, dass sie pflegeleichter seien als Grünflächen. „Der Flyer soll einen Anstoß geben, sich Gedanken zu machen“, sagte Vielhaber.

So sieht der Schottergärten-Flyer der Stadt Hannover aus. Quelle: Conrad von Meding

Der Rat hatte jüngst beschlossen, dass die Stadt gegen die grassierende Schotterflut aktiv werden müsse. „Das ist eine Modeerscheinung“, sagt Grünen-Baupolitikerin Elisabeth Clausen-Muradian im Bauausschuss. Es sei gut, zu informieren, „aber wenn es nicht funktioniert, muss man ordnungsrechtlich vorgehen“.

Förderung für Umbau?

Felix Semper (CDU) lenkte den Blick nach Recklinghausen, wo die Stadt ein Förderprogramm aufgelegt habe: Wer seinen Schottergarten freiwillig zur Grünfläche umbaue, erhalte einen attraktiven Zuschuss. Der Vorschlag rief allerdings Protest hervor. „Das ist eine Verdrehung von Recht und Gesetz“, schimpfte SPD-Fraktionschef Lars Kelich. „Die meisten Menschen verhalten sich korrekt“ – aber für die wenigen, die gegen das Landesgesetz verstoßen, Förderungen aufzulegen sei „unglaublich“. Das fanden auch Vertreter von FDP, Grünen und AfD.

Gerhard Wruck von der Wählergemeinschaft „Die Hannoveraner“ wollte wissen, was Schottergärten von Vorgärten unterscheide, die etwa mit Betonplatten gepflastert seien. Der Leiter der Bauordnung, Simon Biederbeck, stellte klar, dass laut Gesetz Flächen als Grünflächen anzulegen sind, „soweit sie nicht anders genutzt werden, etwa als Stellplatz oder Gehweg“. Insofern lasse das Gesetz Spielraum – aber ein reiner Schottervorgarten verstoße klar dagegen.

Folge der Deregulierung

FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke verwies darauf, dass die Stadt ihm anlässlich eines Neubaus in den Siebzigerjahren in der Baugenehmigung klare Formulierungen gegeben habe, was erlaubt sei und was nicht. „Ich habe extra nachgeschaut – bekommen Bauherren so etwas heute nicht mehr“, wollte er wissen. Nein, sagte Biederbeck, und das liege an der vielfach gewünschten Deregulierung des Baurechts. Der Prüfumfang sei für viele kleinere Bauvorhaben, etwa Einfamilienhäuser, abgespeckt worden – und die Frage der Vorgärtengestaltung gehöre nicht mehr dazu. „Wenn Sie deregulieren, steigt automatisch der Anteil der repressiven Notwendigkeiten“, sagte Biederbeck.

Die Stadt will bei den im vierten Quartal beginnenden Kontrollen aber offenbar Denunziationen vorbeugen. Man wolle nicht auf Anforderung aktiv werden, sondern habe sich ein System überlegt, mit dem man Quartiere überprüfen wolle, kündigte Vielhaber an.

Von Conrad von Meding