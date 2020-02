Wo es besonders viele Tauben gibt, will die Stadt Hannover in den kommenden Wochen Taubenschläge aufstellen. Dort sollen die Tiere gezielt gefüttert werden, um sie von der Straße zu locken; die Eier brütender Tiere sollen durch Attrappen ersetzt werden.

Hannover geht gegen Tauben in der City vor

