Hannover

Hannovers Hotelszene ist um einen großen Namen reicher. Erstmals können Reisende in der Stadt den Hilton-Standard genießen: Das Traditionshaus Schweizerhof am Hauptbahnhof gehört seit neuestem zur Marke Doubletree by Hilton. Die entsprechenden Signets sind an der Fassade montiert.

Hannovers Schweizerhof ist ein Hilton Doubletree

Hannover ist bislang von der Accor-Kette dominiert (Ibis, Mercure und Novotel), Marriott aus den USA ist mit dem Courtyard am Maschsee vertreten, Maritim hat sich bis auf den Edelstandort am Flughafen weitgehend zurückgezogen. Seit einigen Jahren drängen junge, frische Konzepte wie Me-and-all aus Düsseldorf (Aegi) oder Motel One aus München (eröffnet in Kürze an der Oper) auf den Markt. Hilton aber ist bislang nicht vertreten gewesen.

Das Schweizerhof zählt seit 1983 zu den ersten Adressen in Hannover. Das Viersternehotel ist im Besitz lokaler privater Eigentümerfamilien und firmierte bislang unter der Marke Crown-Plaza. Dahinter stand eine Kooperation mit der nach Zimmern weltgrößten Kette Intercontinental-Hotel-Group (IHG) aus England. Jetzt erfolgte der Wechsel zu Hilton. Für Frühjahr und Sommer seien einige Innovationen geplant, kündigte Hilton am Mittwoch an.

Junge Marke

Doubletree ist eine junge Marke von Hilton, die seit 2007 in Europa expandiert und weltweit gut 600 Hotels umfasst. Das Unternehmen setzt die Marke überwiegend bei Häusern ein, die ursprünglich nicht zu Hilton gehörten. Mindestens in Europa soll der Service aber dem Hilton-Standard genügen. Auch können die Gäste alle Annehmlichkeiten des Namensgebers nutzen, unter anderem das Treueprogramm Hilton Honors.

Von Conrad von Meding