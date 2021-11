Hannover

Der Vulkan Cumbre Vieja auf La Palma ist noch nicht erloschen. Jüngst hat sich am Fuße des Gipfels infolge der heißen Luftmassen ein Tornado gebildet. Etliche Häuser auf der Insel sind von den Lavamassen und Ascheregen bereits stark beschädigt worden. Der hannoversche Gastronom Dietmar Althof und die Autorin Barbara Schlüter wollen den Menschen auf der Insel helfen und veranstalten am Donnerstag, 2. Dezember, eine Lesung in der Südstädter Hinterbühne, Hildesheimer Straße 39a. Um 19 Uhr geht es los, der Eintritt von 12 Euro kommt in voller Höhe den Geschädigten auf La Palma zu Gute. Bei der Veranstaltung gilt die 2-G-Regel. Karten sind online unter www.die-hinterbuehne.de erhältlich.

Lesen Sie auch Hannover: Herbert Schmalstieg sorgt sich um Menschen und Haus auf La Palma

Autorin Schlüter lebt auf La Palma

Autorin Schlüter liest eine ihrer Erzählungen, die sich mit La Palma und der Suche nach einer heiligen Quelle am Fuße des Vulkans beschäftigt. Der Erzählband trägt den Titel „Ausgerechnet zum Feiertag – historische Mord(s)geschichten“. Schlüter lebt seit einer Weile auf der Kanareninsel und hat den Vulkanausbruch hautnah miterlebt.

Haus von Herbert Schmalstieg steht noch – von Asche bedeckt

Auch Althof fühlt sich durch zahlreiche Aufenthalte auf La Palma den Bewohnern verbunden. „Es sieht dort fürchterlich aus. Der Ascheregen hat alles zugeschüttet“, erzählt er. Zehntausende Bewohner seien betroffen. „Die jungen Menschen glauben nicht mehr an die Insel“, sagt Althof.

Schirmherrin der Lesung ist Heidi Merk, Präsidentin der Deutsch-Spanischen Gesellschaft Niedersachsen und Ehefrau von Hannovers Alt-Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg (SPD). Beide haben ein kleines Haus auf La Palma. Das Gebäude steht noch, ist aber ebenfalls mit Asche bedeckt.

Von Andreas Schinkel