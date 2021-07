Hörenswerter Abschluss des ersten Festivaltages

Das Orchester im Treppenhaus ist eine hannoversche Institution und nicht nur wegen seiner bevorzugten Auftrittsorte (der Name des Ensembles zeigt es an) etwas Besonderes, sondern auch technisch zuweilen abseits ausgetretener Pfade unterwegs. Zum Abschluss des ersten Festivaltages hörten die Besucher auf der Wilhelm-Busch-Wiese das Hörstück "Kopfhörer:in". Das Orchester war zwar nicht selbst anwesend, aber der künstlerische Leiter Thomas Posth hatte eine sogenannte binaurale Aufnahme des Ensembles mitgebracht. Binaural bedeutet: Im Tonstudio Tessmar im Norden Hannovers wurde ein sogenanntes Kunstkopfmikrofon verwendet. Dessen Mikrofonkapseln sitzen in Ohrnachbildungen eines künstlichen Kopfes und machen dadurch im Kopfhörer nicht nur wie bei einer Stereoaufnahme ein klangliches Rechts-Links-Panorama, sondern auch den Unterschied von Vorne und Hinten hörbar, was bei üblichen Stereoaufnahmen fehlt.

Das klingt jetzt sehr technisch. Das Hörerlebnis zum Abschluss des ersten Festivalteils endete damit in der sdanften Abenddämmerung mit einem echten ... Das Wort Hinhörer gibt es ja nicht, nennen wir es einen "akustischen Hingucker"?