Schön zu erleben: Live-Kultur kann auch zu Corona-Zeiten ausgesprochen entspannt sein. Das Umsonst-und-draußen-Festival „ Hannover hört hin“, das HAZ und Sparkasse im Georgengarten veranstalten, beginnt am Sonnabendnachmittag so gemütlich, wie es am Freitagabend endete. „Wir haben einfach Flatterband um die schönste Wiese Hannovers gezogen“, sagt HAZ-Redakteur und Moderator Jan Sedelies. Die füllt sich nach und nach zunächst vor allem mit Familien, die es sich im Schatten der Bäume auf Decken gemütlich machen.

Drängeln vor der Bühne ist beim Kinderprogramm zum Glück ausgeschlossen – die ist nämlich gleichzeitig überall und ganz nah: im eigenen Kopf, genau zwischen den Ohren. Ein Sendemast und Funkkopfhörer lassen ausreichend Abstand zu und erzeugen viel Raum für Fantasie und Wolkengucken. Schnell wird klar, warum das Festival viel mehr bietet als jedes Radioprogramm. Zwischen anderen Geschichtenhungrigen entstehen Gemeinschaft und Nähe.

Hannovers schönste Wiese. Das Hörfest vor dem Wilhelm-Busch-Museum. Quelle: Tim Schaarschmidt

Im Hörspiel „Willkommen in Schönstedt”, das von Katja Keßler, Christian Sölter, Jean Coppong und Sascha Maaß live als Unikat vorgetragen wird, geht es gleich zu Beginn um die unwahrscheinliche Annäherung zwischen Zwerg Gerry und Troll Bernd, der sich als sympathischer Kerl mit Sehnsucht nach Gesellschaft erweist. Die launige Fantasy-Geschichte reizt die Weite des Raums zwischen den Ohren voll aus.

Auch Hartmut El Kurdis Kinderbuchklassiker „Angstmän” spielt mit der Macht der Vorstellungskraft. Seine Heldin Jennifer erlebt, wie relativ die Sache mit der Angst wird, wenn man sie sich von einem feigen Superhelden erklären lässt. Aus welcher Galaxie sie komme, fragt der das Mädchen aus Hannover. Im Kopfhörer sind alle Galaxien nur einen Gedanken entfernt. Später trägt El Kurdi noch einige seiner Kolumnen vor, sanfte, oft schräge Wahrnehmungsverschiebungen für Erwachsene. „Ich fände das super, wenn 300 Leute auf der Wiese zu meinen Texten tanzen würden“, scherzt der Autor hinter der Bühne. Sogar das wirkt nicht mehr völlig absurd.

Hartmut El Kurdi liest aus „Angstmän“. Quelle: Tim Schaarschmidt

HAZ-Redakteur Simon Benne stellt in seiner Lesung lieber gleich die „alte Menschheitsfrage, ob man alle Dinge erklären kann“. Zwar verneint er das schließlich in einer seiner Glossen über amüsante Erlebnisse mit seinen vier Kindern. Nach über einer Stunde mit seinem Kollegen Hans-Peter Wiechers und „Lüttje Lage“, wie die traditionsreiche Kolumne der HAZ heißt, könnte die Antwort aber auch lauten: Im richtigen Tonfall und angemessen pointierter Verkürzung wohl schon.

Hans-Peter Wiechers (links) und Simon Benne lesen beim Hörfest im Georgengarten. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Publikum füllt die Hör-Wiese zunehmend. 500 mögliche Plätze sind zurzeit für eine Kulturveranstaltung schon ungewöhnlich – aber beim aktuellen Hunger nach gemeinsamem Erleben eben doch schnell ausgeschöpft.

Und so geht es weiter Am Sonnabend und am Sonntag geht das Festival „ Hannover hört hin“ weiter. Hier das Programm: Sonnabend, 22. August 18.30 Uhr: Live-Musik von Rabea 19.30 Uhr: Tablequiz zu Hörspiel- und Popkultur 21 Uhr: Hörspiel „Zombies in Linden 2“ Sonntag, 23. August 14 Uhr: Kinderprogramm mit Thommi Baake 15 Uhr: Lesung für Kinder mit Nikola Huppertz 16 Uhr: Lesung mit Imre Grimm und Uwe Janssen 18 Uhr: Live-Musik von Herr Müller und sein Chauffeur 19 Uhr: Krimi-Lesung mit Wolfram Hänel und Ulrike Gerold 20 Uhr: Live-Hörspiel mit Die 3 Herren

Von Thomas Kaestle