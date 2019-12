Hannover

Er macht das Dutzend voll. Mit zwölf Pferden jagt Lorenzo durch die Manege. Der Franzose mit dem italienischen Namen ist der Star des Abends – oder besser gesagt: der Nacht. Bei der „Nacht der Pferde“ begeistert er das Publikum mit seinen waghalsigen Darbietungen auf dem Rücken der Tiere. Im Galopp geht es über Hindernisse, und nie kommt der Mann mit dem Frack aus der Balance. Seine Show gilt als weltweit einmalig, auch bei den Zuschauern auf dem hannoverschen Messegelände kommt sie bestens an.

Zwölf Pferde in der Manege

Lorenzo ist nicht der einzige, dem die Pferdefans lautstark applaudieren. 3500 sind in die Showarena gekommen, um bei der Gala dabei zu sein und den Höhepunkt der Messe Pferd & Jagd zu erleben. Seit mittlerweile 25 Jahren gibt es die Pferdeshow, in der internationalen Szene hat sie einen exzellenten Ruf und ist ein Treffpunkt der großen Reitstars. Viele Nachwuchstalente nutzen die Veranstaltung als Karrieresprungbrett, die Stars wechseln jährlich.

Zur Begrüßung reitet Moderator Gabor Fabian in die Halle und singt den bekannten Country-Rap-Song „Old Town Road“. Eine Stimme aus dem Off verkündet verheißungsvoll: „Die Anpassungsfähigkeit des Pferdes an den Menschen ist enorm.“ Das stellen die Tiere und ihre Reiter am Freitagabend immer wieder unter Beweis.

Mönche und LED-Anzüge

Eindrucksvoll präsentieren die Züchter der Ställe van den Meyerhöfen und Marschhorst ihre Friesenpferde. Diese ziehen die Fahrer in Einmannkutschen zu dem Song „Played A Life“ von Safri Duo hinter sich her. Akrobatisches leisten die Brüsewitz Brüder. Aus dem Stand schwingen sie sich im Mönchskostüm oder im blinkenden LED-Anzug auf ein trabendes Pferd, um auf dessen Rücken Handstand und Salto zu machen.

Sportlich geht es auch bei der Disziplin namens Dog Agility zu. Hier machen die Pferde mal Pause, dafür zeigen Hund und Mensch ihr Können. Nur mit Körpersprache und Hörzeichen darf der Besitzer seinen Hund über den Parcours dirigieren. Gari Zoher, ebenso wie Lorenzo aus Frankreich, führt in Freiarbeit und Dressur die natürliche Wildheit seiner vier Lusitano-Hengste vor. Die Pferde stellen sich auf die Hinterbeine, machen Rollen auf dem Boden oder sitzen brav wie ein Hund. Der Australier Will Rogers setzt auf die sogenannte Gelassenheitsarbeit: Sein Pferd läuft ruhig über weiße, bewegte Folien.

Isländer sind Publikumslieblinge

Wie jedes Jahr sind wieder die beim Publikum beliebten Islandpferde dabei. In der Gangart Tölt tippeln sie mit ihren jungen Reitern über den Sand. Und es geht auch richtig lustig: Laurent Jahan bindet seinen Esel in eine Comedynummer in einer Wild-West-Szene ein.

Karten für die „Nacht der Pferde“ am Sonnabend kosten zwischen 45 und 66 Euro. Die Show beginnt um 19 Uhr. Am Sonnabend und Sonntag läuft die Pferde-Kinder-Pony-Show „MiMaMo“ auf dem Messegelände.

