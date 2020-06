Hannover

Als Ende April in Niedersachsen die Maskenpflicht eingeführt wurde, konnte sich der gerade neu eröffnete Laden „Masken Men“ in der Karmarschstraße kaum vor Kundschaft retten. Doch der Maskennotstand ist vorbei – Ende Juni will das Geschäft bereits wieder schließen, der Abverkauf läuft bereits.

Geschäftsgründung im Notstand

„Wir waren früh am Start, der Laden ist toll angenommen worden“, sagt Inhaber Markus Wehmeier. Bereits am Eröffnungstag hatten sich lange Schlangen vor dem Geschäft gebildet, weil zu diesem Zeitpunkt Niedersachsen für den kommenden Wochenbeginn eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften angekündigt hatte. Damals profitierten die „Masken Men“ davon, dass das Angebot an Mund-Nase-Bedeckungen knapp war – in Apotheken wurden für einzelne Masken Preise von um die 10 Euro aufgerufen. Und die Zeit, in der viele Initiativen und Ehrenamtliche stapelweise Gesichtsmasken produzieren würden, lag noch in der Zukunft.

„Damals waren wir günstiger als viele andere, jetzt sind wir teurer als die meisten“, sagt Wehmeier. Dafür habe sich die Maske zu einem modischen Accessoire entwickelt. „Wir merken, dass Kunden wiederkommen, weil sie etwa eine passende Maske für ein Kleid suchen.“ Dennoch setzt der Laden auf Angebote: So sind derzeit drei Masken zum Preis von zweien zu haben.

